El nuevo rol de la gestión humana se consolida como eje estratégico en las empresas panameñas

En el marco del Día Internacional de los Recursos Humanos, los profesionales del sector transforman su rol administrativo hacia una visión estratégica enfocada en el bienestar y la sostenibilidad del negocio.
Konzerta destaca el impacto de la gestión humana en el bienestar y desarrollo del mercado laboral
• Estudios desarrollados por el portal de empleo Konzerta revelan que priorizar entornos laborales saludables disminuye el estrés, mejora el clima laboral y eleva el rendimiento de los colaboradores.
(18/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- En el marco del Día Internacional de los Recursos Humanos, el rol de los profesionales de gestión humana se consolida como una pieza clave dentro de las organizaciones. Desde la visión de Konzerta, portal líder de empleo en Panamá, esta función ha evolucionado significativamente, yendo más allá de la gestión administrativa o los procesos de contratación, para liderar actualmente iniciativas claves vinculadas al bienestar, el desarrollo profesional, la cultura organizacional y la retención del talento. De esta manera, se establece como un aliado estratégico que impacta directamente en la sostenibilidad y los resultados de negocio.
El estudio Work Partner 2025, realizado por Konzerta, evidencia los beneficios de promover entornos laborales saludables. Entre los principales impactos señalados por los especialistas en recursos humanos destacan la mejora del clima laboral con un 40%, la disminución del estrés con un 40%, el aumento del rendimiento en un 34%, un mayor compromiso del talento con el 24% y el fortalecimiento del sentido de pertenencia en un 21%.
Al respecto, Jeff Alejandro Morales, Gerente de Marca en Konzerta.com, señaló en tercera persona que el área de gestión humana ya no se limita a procesos administrativos, sino que actualmente tiene un impacto directo en la experiencia de los colaboradores, la cultura empresarial y los resultados del negocio. Asimismo, el vocero manifestó que las organizaciones que priorizan a sus equipos logran ser más competitivas y resilientes. Bajo esta premisa, las empresas se encuentran reforzando iniciativas relacionadas con salud mental, capacitación continua y planes de crecimiento interno, entendiendo que el bienestar influye directamente en la productividad y permanencia.
Salud mental: un desafío prioritario en las organizaciones
Por su parte, el estudio Desafío Invisible: salud mental en el trabajo pone en perspectiva la importancia de reforzar programas en esta materia. El 62% de los talentos considera que los trastornos de salud mental aún representan un estigma social, lo que dificulta hablar abiertamente del tema y buscar ayuda.
Sin embargo, los resultados también muestran avances en el entorno empresarial panameño. Entre las acciones implementadas por líderes y especialistas cuando detectan estos casos, destacan el acompañamiento directo al colaborador con un 41%, la búsqueda de información para brindar apoyo con un 9%, la concesión de licencias médicas con un 6%, el acompañamiento terapéutico interno con un 6%, así como capacitaciones y ajustes en las funciones laborales con un 3% para cada uno.
El gestor como agente de cambio organizacional
Según las tendencias regionales del mercado laboral, los trabajadores valoran cada vez más factores como el equilibrio entre la vida personal y laboral, las oportunidades de desarrollo profesional, el liderazgo cercano y los ambientes de trabajo positivos, elementos que hoy forman parte de las prioridades del departamento de gestión humana.
Esta labor, que muchas veces pasa desapercibida, resulta crítica para el éxito organizacional. El gestor no solo mide el pulso de la organización, sino que también identifica cuándo los roles deben evolucionar, define estrategias de desarrollo y promueve programas que potencian el crecimiento del talento.
Upskilling y Reskilling: la apuesta por el desarrollo continuo
En esta línea, el estudio de Upskilling y Reskilling de la plataforma revela que el 89% de los expertos considera que invertir en el desarrollo de nuevas habilidades o potenciar las que ya existen es clave para el éxito de la organización. Además, el 65% ha implementado iniciativas como planes de desarrollo personalizados, participación en proyectos estratégicos, financiamiento de certificaciones, acceso a plataformas de aprendizaje, rotación de puestos y programas de mentoría, consolidando una cultura de aprendizaje continuo.
En Panamá, este rol continúa ganando protagonismo en sectores como hotelería, turismo, comercio, logística y servicios financieros, donde el talento es un motor clave de crecimiento. En el marco de esta conmemoración, los especialistas coinciden en que el futuro del trabajo dependerá de la capacidad de las organizaciones para construir culturas más empáticas, innovadoras y centradas en las personas, donde la gestión del talento se convierta en un verdadero diferenciador competitivo.
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