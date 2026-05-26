Un estudio revela el impacto del Mundial 2026 en el consumo de los hogares de Centroamérica y el Caribe

Un informe de Worldpanel by Numerator detalla que el cincuenta y un por ciento de los hogares en Centroamérica y el Caribe se autodefinen como apasionados por el fútbol, impulsando las proyecciones de gasto e intención de compra.
Las marcas evalúan el comportamiento de compra en la región rumbo al Mundial 2026
• Con miras al torneo internacional de fútbol, Panamá se posiciona a la cabeza de la región en fanaticada intensa, lo que generará oportunidades de crecimiento para categorías de consumo compartido y tecnología.
(26/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- A medida que se aproxima la celebración del Mundial 2026, el balompié ha comenzado a modificar de manera directa las pautas de consumo en las distintas naciones de Centroamérica y el Caribe. Un reporte estadístico elaborado por la firma Worldpanel by Numerator devela que esta región geográfica concentra a varios de los fanáticos con mayor intensidad en América Latina, un factor que dinamizará el nivel de gasto dentro de las viviendas, las actividades de consumo conjunto y el desarrollo de nuevas ventajas comerciales para los proveedores.
Liderazgo regional en niveles de pasión futbolística
Las métricas recabadas en el documento, estructurado mediante la aplicación de más de 5 mil evaluaciones de opinión en el territorio latinoamericano, demuestran que el 51% de las viviendas de Centroamérica y el Caribe se catalogan bajo la condición de «Apasionados» por esta disciplina deportiva. Este indicador sitúa a la región por encima de entornos con tradición futbolística consolidada como Brasil, que registra un 43%, México con un 38% y Argentina con un 44%.
En el desglose por países, la República de Panamá comanda el área con un 64.3% de núcleos familiares identificados con esta tendencia, seguida en la escala por la República de Guatemala con un 51.4%, Costa Rica con un 49.8%, Nicaragua con un 48.7% y la República de Honduras con un 48.2%. La gerente de analítica avanzada para la división CariCam en Worldpanel by Numerator, Sofia Molnar, detalló en tercera persona que el fútbol posee una relevancia emocional y cultural mayúscula en el territorio, lo que propicia que los consumidores muestren una inclinación superior a realizar compras, organizar reuniones y elevar sus desembolsos monetarios durante la competencia.
Hábitos de visualización y distribución del presupuesto familiar
El análisis técnico ratifica que las viviendas particulares constituirán el espacio central para experimentar el desarrollo de los encuentros del torneo. Las estadísticas de planificación indican que el 91% de los ciudadanos proyecta sintonizar los partidos en sus residencias, mientras que el 9.7% prevé agruparse en las casas de sus amistades y un 6% contempla asistir a establecimientos comerciales como restaurantes o bares. Esta tendencia de comportamiento impulsará las ventas de los segmentos comerciales orientados a la alimentación compartida, tales como pasabocas, pizzas, hamburguesas, bebidas gaseosas y cervezas.
Por otro lado, la ejecución de la justa deportiva incidirá de forma directa sobre la planificación de la economía doméstica de la población. El 32% de los núcleos familiares en el istmo y el Caribe sostiene que incrementará sus gastos durante el periodo de partidos, resaltando el caso de Nicaragua donde la intención de elevar el consumo se aproxima al 40%. Asimismo, el 24% de los encuestados prevé la adquisición de nuevos artículos tecnológicos, concentrándose la demanda en las categorías de aparatos de televisión y teléfonos móviles.
Influencia de las estrategias promocionales en las compras
La investigación corporativa expone de igual forma que el lanzamiento de ofertas y promociones especiales ligadas al campeonato afectará las decisiones de los clientes en los puntos de venta. El 62.7% de los consumidores manifestó su disposición a sustituir su marca habitual por alternativas que presenten promociones vinculadas con el desarrollo de los juegos, y un 62.5% ejecutaría dicho cambio motivado por la organización de sorteos o incentivos relacionados con el evento de fútbol.
Molnar concluyó en tercera persona que la competencia futbolística del año 2026 se consolidará como uno de los momentos de mayor dinamismo para el comercio minorista regional, ofreciendo oportunidades de expansión para aquellas empresas que consigan establecer nexos afectivos con los compradores habituales. Las bases de este informe proceden de las consultas presenciales y digitales gestionadas por la organización de investigación de mercados entre los meses de junio y julio del año 2025.
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