Estudio de Konzerta: Cercanía de pago del XIII mes aumenta la productividad y motivación en los trabajadores panameños

El XIII mes tiene un gran impacto en la estabilidad financiera y bienestar de los panameños

Según un estudio realizado por Konzerta sobre el XIII mes, el 79% de los panameños consideran que este pago extra los hace más productivos y un 77% menciona sentirse mucho más motivados.

El 50% utiliza este pago para pagar deudas, mientras que el 42% lo considera vital para su salud financiera.

(6/Ago/2024 – Panama24Horas web) Panamá.- Para las empresas la productividad es un factor importante a tomar en cuenta en un empleado, inclusive es considerada como una medida de eficiencia o rendimiento del desempeño de un puesto. Konzerta, el portal líder de empleo en Panamá desarrolló el estudio sobre el XIII mes, que analiza la percepción que tienen las personas trabajadoras al acercarse este pago extra.

El 79% de los panameños consideran que al acercarse el pago del XIII mes los hace aún más productivos, a diferencia del 21% que considera que no es necesario este pago extra para ser productivo en sus labores.

El XIII mes es un derecho adicional al salario regular que recibe cada empleado panameño, equivale a un salario mensual dividido en tres partes. Esto significa que cada trabajador recibe un tercio de su salario al final de cada cuatrimestre (abril, agosto y diciembre). Esta bonificación se ha convertido en parte integral de la vida laboral panameña.

¿Cuán importante es para el panameño el pago del XIII mes?

Para el 84% de los panameños el pago del XIII mes es muy importante, el 14% de ellos lo considera importante, mientras que un 2% le es indistinto recibir este pago.

También, la motivación es considerada uno de los factores más importantes para alcanzar los objetivos e impulsar el desarrollo de los integrantes de una organización.

7 de cada 10 panameños se sienten más motivados con la llegada del pago del décimo tercer mes

El 77% considera que el pago del XIII mes los motiva aún más a realizar sus funciones, mientras que el 23% menciona no necesitar este pago extra para estar motivado.

5 de cada 10 panameños usa su XIII mes para pagar deudas

¿Cómo utiliza el panameño el pago XIII mes? el 50% de los panameños utilizan el pago del XIII mes para pagar sus deudas, un 28% la utilizan para ahorrar, 25% la utilizan en compras, un 20% la invierte, mientras que un 14% la utilizan de otra forma.

El estudio también evaluó otros aspectos no solo financieros si no también personales, el 54% indicó que el pago extra de salario repercute en su bienestar físico y mental mientras que el 46% no lo considera así.

Y si estuvieran pensando en renunciar, ¿lo harían antes de un pago del décimo tercer mes?

El 77% de las personas trabajadoras no considerarían renunciar antes de recibir dicho pago. Mientras que el 23% no le importaría terminar un contrato laboral, aunque se aproxime el pago del XIII mes.

Para el 42% de los panameños el XIII mes forma parte de su equilibrio financiero

La salud financiera también es fundamental para tener un empleado concentrado en su labor y sin preocupaciones, en esta ocasión se consultó, ¿Del 1 al 5 cuánto mejora la salud financiera del panameño al recibir el décimo tercer mes?

El 42% de los panameños considera que al recibir este pago su salud financiera mejora, para el 7% no influye de ninguna forma en su salud financiera recibirlo.

“Destinar este dinero para necesidades primordiales es lo recomendable, sin embargo, es importante que las personas, puedan conocer su capacidad de pago, realicen la planificación de sus gastos, y establezcan un límite en las compras, Aunque el 50% de los panameños utilizarán el décimo tercer mes para pagar deudas siempre es bueno destinar un porcentaje para el ahorro”, indica Jeff Morales, gerente de Marketing de Konzerta.

