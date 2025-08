Estudio de Konzerta revela que independizarse en Panamá es más difícil que hace una década

Falta de empleo y bajos salarios dificultan la independencia económica en Panamá

El 53% de los talentos aún vive en el hogar familiar y el 38% ha tenido que regresar tras haberse independizado.

La principal razón para no independizarse es la falta de empleo o estabilidad laboral; el 66% de los encuestados lo afirma.



(6/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- Según el estudio Trabajo e Independencia de la campaña Independízate de Konzerta, el portal de empleos líder en Panamá, el 85% de las personas trabajadoras considera que independizarse hoy en día es más difícil que hace diez años. Además, el 53% de los talentos panameños menciona que aún vive con su familia o en el hogar familiar.

Del estudio participaron 7704 personas trabajadoras: 1291 de Panamá, 1891 de Argentina, 949 de Chile, 2374 de Ecuador y 1199 de Perú. La investigación forma parte de la campaña Independízate que tiene como objetivo visibilizar las dificultades que enfrentan los talentos al momento de independizarse y recordarles que el trabajo que necesitan para lograr su independencia existe y está en Konzerta.

La convivencia con la familia puede tener sus desafíos. El home office interrumpido por conversaciones entre padres, la comida que preparaste para llevar al trabajo y ya no está en la heladera, o ese día de franco que termina en una limpieza profunda e inesperada del hogar familiar.

¿Creen los talentos que hoy es más difícil independizarse? El 56% considera que independizarse hoy en día es mucho más difícil que años atrás; seguido por el 29% que piensa que es difícil pero solo un poco más. El 9% considera que es igual que antes; y el 6% menciona que es más fácil independizarse hoy que hace diez años. Esto significa que el 85% de los talentos cree que independizarse hoy es más difícil.

Una tendencia similar se identifica en el resto de la región, en Chile el 90% de los talentos afirma que hoy en día es más difícil independizarse; en Argentina el 85% dice lo mismo; en Ecuador el 81%; y en Perú el 79%.

En lo que respecta a su dinámica de convivencia, el 53% de los talentos panameños menciona que aún vive en el hogar familiar; el 29% vive con su pareja; el 16% vive solo; y el 2% vive con amigos o compañeros.

En el resto de los países de la región, la mayoría de los talentos también viven en su hogar familiar, en primer lugar, está Chile, con el 62%; le sigue Ecuador con el 58%; Perú con el 56%; y Argentina con el 54%.

"Trabajo e Independencia es un estudio realizado en el marco de nuestra campaña Independízate. Los resultados reflejan una realidad desafiante: el 53% de los talentos aún vive con su familia y el 66% dice que la principal razón por la que no se independizan es porque no tienen trabajo o un trabajo estable. Además, el 85% considera que hoy es más difícil independizarse que hace diez años", explica Jeff Alejandro Morales, Gerente de Marketing de Konzerta.

4 de cada 10 talentos tuvo que regresar a la casa familiar tras independizarse

El 38% de los talentos que aún vive en el hogar familiar regresó luego de haberse independizado; frente al 62% que vive con su familia porque todavía no se independizaron.

Entre las principales causas por las que regresaron al hogar familiar, el 35% menciona que fue porque perdieron su empleo; el 24% menciona “otros motivos”; seguido por el 13% que dice que su salario no es suficiente. Por su parte, el 10% de los talentos menciona que se separaron de sus parejas y que tuvieron que regresar al hogar familiar; el 6% indica que la familia los necesitaba, un 5% sostiene que aumentaron los costos y que no pudieron afrontar los gastos, otro 5% señala que fue por decisión propia y un 2% regresó por dificultades para adaptarse a la vida independiente.

El 94% de las personas trabajadoras dice que tiene ganas de independizarse. Dentro de las razones por las cuales no lo hacen, el 66% menciona que no tiene trabajo; el 22% que su salario no le alcanza; el 6% tiene otras razones; el 4% porque se ocupan del cuidado de familiares y un 2% porque no terminaron la carrera.

En el resto de los países de la región, la principal razón por la que no se independizan es: en Ecuador el 55% de los talentos dice que no tiene trabajo; en Argentina el 54% menciona lo mismo; en Chile el 42% porque no le alcanza el salario; y en Perú el 35% porque su salario no es suficiente.

Encontrar el trabajo indicado es el paso elemental para lograr la tan ansiada independencia.

¿Qué tipo de trabajo tienen actualmente? El 67% de los talentos menciona que no tienen trabajo; el 21% está trabajando de forma full time; el 3% trabaja de forma freelance; otro 3% trabaja full time pero de forma informal; otro 3% trabaja de forma part time pero informal; un 2% trabaja de forma part time; y el 1% restante trabaja como pasante.

En la región, los países con mayor cantidad de personas trabajadoras en empleos formales full time, son Chile con el 45%, y Perú con el 40%. Los países con mayor cantidad de talentos sin trabajo son Panamá con el 67%; Ecuador con el 60%; y Argentina con el 51%.

Si consiguieran un trabajo estable el 95% de los talentos panameños se independizaría; de la misma manera si consiguieran un trabajo con un mejor salario.

Respecto a la formación de los talentos, el 42% ya finalizó sus estudios; el 23% no tiene estudios terciarios o universitarios, el 20% se encuentra cursando sus estudios terciarios o universitarios y el 15% está por finalizar sus estudios. Argentina registra el mayor porcentaje de personas sin estudios de la región. Le siguen Ecuador con el 24%; Panamá con el 23%; Chile con el 14%; y Perú con el 4%.

Según los talentos, la falta de contactos y la experiencia son las principales barreras para conseguir trabajo

El 95% de los talentos menciona que si consiguiera el trabajo de sus sueños se independizaría. Entonces, el trabajo es el principal obstáculo para independizarse. Ahora, ¿cuáles son las principales barreras que encuentran para conseguir el trabajo que quieren? El 35% dice que la principal barrera a la hora de conseguir el trabajo que quieren es la falta de contactos; el 31% menciona la falta de experiencia; el 28% identifica otras razones; y el 6% dice la falta de capacitación.

Frente a esta realidad, es clave facilitar un contacto directo con las oportunidades del mundo laboral.