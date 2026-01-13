Ipsos presenta el informe Predictions 2026 sobre el ánimo global

Ciudadanía mundial proyecta sus expectativas en el reporte Predictions 2026

• De acuerdo con el estudio Predictions 2026, la sociedad global busca recuperar el bienestar personal y la previsibilidad en un entorno marcado por desafíos climáticos y transformaciones tecnológicas.

(13/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) LatAm.- El nuevo estudio global Predictions 2026, realizado por la consultora Ipsos en 30 países, presenta una radiografía detallada sobre cómo la población percibe el cierre del ciclo anterior y sus expectativas para el futuro inmediato. Según el informe, el 71% de las personas a nivel mundial inicia el periodo con optimismo, a pesar de las tensiones persistentes en materia económica, tecnológica y climática. Esta tendencia refleja una recuperación anímica sostenida desde la postpandemia, aun cuando el 66% de los encuestados considera que 2025 fue un año negativo para su país.

Perspectivas económicas y el impacto tecnológico

El panorama financiero para el presente año se mantiene dividido. El estudio indica que el 48% de la población global considera probable una recesión en su país, mientras que el 39% manifiesta temor ante un posible colapso bursátil. Respecto a los ingresos personales, las opiniones están segmentadas: un 47% prevé una mejora en su economía particular frente a un 44% que no espera cambios positivos.

En el ámbito laboral, la inteligencia artificial se posiciona como un factor de inquietud y oportunidad. El reporte señala que el 67% de los consultados anticipa la pérdida de empleos debido a esta tecnología, aunque un 43% reconoce su potencial para generar nuevas plazas de trabajo. Martín Tanzariello, gerente de marketing y comunicaciones de Ipsos Argentina, explica que estos datos sirven como un mapa de expectativas para que las marcas ajusten sus estrategias y conecten de forma auténtica con la sensibilidad social actual.

Seguridad, clima y bienestar personal

La seguridad interna y el cambio climático representan preocupaciones centrales en la agenda global. Un 46% de los encuestados cree que la seguridad empeorará y el 59% anticipa protestas masivas. En cuanto al medio ambiente, el 80% espera un aumento en las temperaturas y el 69% prevé fenómenos climáticos extremos. A pesar de esto, existe una confianza moderada del 48% en que los gobiernos establecerán metas más ambiciosas para la reducción de emisiones.

En contraste con las preocupaciones externas, el estudio revela un giro hacia el bienestar personal. Las metas de la ciudadanía incluyen:

• Pasar más tiempo con familiares y amigos (82%).

• Incrementar la actividad física (75%).

• Atención a la apariencia personal (60%).

• Reducción del uso de redes sociales (37%).

Asimismo, el Mundial de Fútbol 2026 se perfila como un evento de alta relevancia colectiva, con un 59% de interés a nivel global.

Dinámicas demográficas y el contexto regional

En materia migratoria, el estudio observa una moderación en las expectativas. Aunque el 62% cree que la inmigración aumentará a nivel global, en Estados Unidos esta percepción desciende al 29%. Por otro lado, un 40% de los consultados teme una reducción poblacional en sus respectivos países, siendo Japón y Corea del Sur los casos más críticos.

A nivel regional, el caso de Argentina destaca por presentar niveles de esperanza superiores al promedio. Rosario Espinosa, chief client officer de Ipsos Argentina, destaca que el país atraviesa un rebote emocional significativo, donde el 83% de los ciudadanos está convencido de que este año será mejor que el anterior. Esta combinación de optimismo y alta expectativa social es fundamental para comprender las nuevas oportunidades en el mercado y la organización social durante el 2026.

