Estudio KPMG: Empresas de México y Centroamérica implementan gestión de riesgos

Cuatro de cada diez cuentan con un proceso de evaluación, monitoreo y gestión de riesgos

Falta de talento, innovación y transformación digital son los principales riesgos internos para las organizaciones

La recesión económica global figura como el principal riesgo externo

La reconfiguración del modelo de negocio y la pérdida de clientes son los principales impactos de la materialización de riesgos

Cinco de cada diez empresas afirman que los riesgos ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) son cada vez más relevantes

(17/Jul/2023 – web) Panamá.- El estudio Riesgos en México y Centroamérica 2023. Fortalecer la resiliencia ante la incertidumbre global de KPMG, firma multidisciplinaria que provee servicios profesionales de Auditoría, Impuestos y Asesoría, revela que siete de cada diez líderes (68%) en México y seis de cada diez (61%) en Centroamérica consideran que perder o no atraer al talento necesario es el principal riesgo interno para su organización, lo que representa un desafío relacionado con la obsolescencia de ciertos modelos de gestión de talento.

Sin embargo, el principal riesgo interno para la región de Centroamérica no es este, sino rezagarse en innovación y transformación digital (71%, 54% en México), derivado de la constante evolución de los modelos de negocio y de la necesidad de las empresas de adaptarse a ella.

En relación con los riesgos externos, las compañías de México y Centroamérica señalan que su principal preocupación es una recesión económica global, con 60% y 69% respectivamente. El segundo riesgo externo más relevante para las y los líderes en México es la inseguridad y falta de Estado de derecho (55%, 31% en Centroamérica), mientras que en Centroamérica es el hecho de que las nuevas regulaciones puedan afectar la operación o su modelo de negocio (54%, 35% en México).

La reconfiguración del modelo de negocio para las organizaciones en México (59%, 52% en Centroamérica) es la principal consecuencia en caso de que se materialicen los riesgos empresariales, mientras que la pérdida de clientes es la consecuencia principal en Centroamérica (57%, 44% en México). Adicionalmente, 51% en México y 46% en Centroamérica prevé que los riesgos que amenazan la estrategia operativa de las organizaciones aumenten en los siguientes tres años.

Por otro lado, 54% en México y 51% en Centroamérica advierte que los temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) han cobrado cada vez más relevancia, por lo cual los incluyen en su plan de gestión de riesgos, siendo la diversidad y la inclusión los aspectos de mayor interés para las organizaciones de México (62%, 37% en Centroamérica). En Centroamérica, el riesgo ASG prioritario es el respeto a los derechos humanos (42%, 51% en México).

“El sector no financiero se interesa cada vez más en temas relacionados con la gestión de riesgos empresariales para integrarlos a su sistema de gobernanza. Poco a poco, vemos más empresas que implementan sistemas integrados para lograr sus objetivos a largo plazo”, comenta Federico García, Socio de Risk Advisory Solutions de KPMG Costa Rica.

En cuanto a la mitigación, 44% en México y 45% en Centroamérica asegura haber implementado procesos de evaluación, monitoreo y gestión de riesgos. Asimismo, siete de cada diez empresas en México (70%, 54% en Centroamérica) consideran que su evaluación de riesgos provee información oportuna para implementar decisiones estratégicas.

Al respecto, la prevención debe formar parte del plan integral de gestión de riesgos, por lo que cinco de cada diez organizaciones en México y Centroamérica (53% y 52% respectivamente) consideran que un evento de alto impacto para sus operaciones podría materializarse en los próximos cinco años; su capacidad de respuesta dependerá en gran medida de qué acciones realicen para desplegar un programa de gestión de riesgos efectivo hoy.

“Aunque la función de mitigar riesgos en el caso de Centroamérica puede ser percibida como compleja, denota un nivel de madurez y cultura del riesgo integral, que, a largo plazo, genera mayor valor y es bien vista por los inversionistas”, afirma Arturo Carvajal, Socio de Asesoría de KPMG Panamá y Líder de Asesoría para el Clúster de Centroamérica* y República Dominicana.

Principales hallazgos

Principales riesgos internos

Riesgo México Centroamérica Perder o no atraer al talento necesario 68% 61% Rezagarse en innovación y transformación digital 54% 71% Carecer de un ambiente de control interno y procesos 41% 34% Ser víctima de fraudes y robos 38% 37%

Principales riesgos externos

Riesgo México Centroamérica Recesión económica global 60% 69% Inseguridad y falta de Estado de derecho 55% 31% Ciberataques 53% 44% Nuevas regulaciones 35% 54%

“Aunque el camino por recorrer aún es largo y con muchos retos a enfrentar, existe la voluntad de cambio, lo que incentiva a todo el mercado, sobre todo a aquellos sectores cada vez más reactivos a administrar la exposición al riesgo de una manera estructurada y rigurosa pese a no estar sujetos a regulaciones particulares que demanden la puesta en práctica de acciones en esta dirección”, comenta Francisco González, Socio de Advisory de KPMG República Dominicana.

Herramientas para la gestión de riesgos

40% de las compañías en México no cuentan con herramientas tecnológicas para gestionar riesgos empresariales y tampoco tienen planes de inversión para adquirirlas; en Centroamérica, este porcentaje se reduce a 27%.

30% en México y 44% en Centroamérica afirma que hace uso de tecnología para gestionar los riesgos, principalmente herramientas integrales para manejar el proceso de principio a fin (44% en México y 45% en Centroamérica).

“La capacidad de adaptarse a los nuevos desarrollos tecnológicos es crucial para mantener y desarrollar ventajas competitivas, lo que está directamente relacionado con el capital humano y su habilidad para innovar”, concluye Juan Carlos Reséndiz, Socio Líder de Asesoría en Gobierno Corporativo, Riesgo y Sostenibilidad de KPMG México y Líder de Asesoría en temas ASG del Clúster de México y Centroamérica.*

Sobre la encuesta

Entre abril y mayo de 2023, encuestamos a más de 150 directivos en México, Panamá, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras, pertenecientes a industrias como servicios financieros, servicios, manufactura/industrial, soluciones tecnológicas, consumo, retail, alimentos y bebidas, entre otras, para conocer su opinión y perspectivas respecto a los principales riesgos que sus organizaciones enfrentan y cómo gestionarlos. Seis de cada diez empresas participantes (60% en México, 66% en Centroamérica) reportan montos superiores a los USD 25 millones de ventas anuales.

La información aquí contenida es de naturaleza general y no tiene el propósito de abordar las circunstancias de ningún individuo o entidad en particular. Aunque procuramos proveer información correcta y oportuna, no puede haber garantía de que dicha información sea correcta en la fecha en que se reciba o que continuará siendo correcta en el futuro. Nadie debe tomar medidas con base en dicha información sin la debida asesoría profesional después de un estudio detallado de la situación en particular.

Para mayor información, visite: https://kpmg.com/mx/es/home.html

*Todos los servicios profesionales son prestados por firmas miembro independientes, licenciadas y registradas de KPMG International.

Vía SL Communication