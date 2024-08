Estudio revela que GenAI está revolucionando la productividad en empresas tecnológicas de Latinoamérica

95% de líderes tecnológicos en Latinoamérica visualizan a GenAI como una herramienta transformadora para sus organizaciones

(22/Ago/2024 – Panama24Horas web) Panamá.- El 95% de los ejecutivos de alto nivel de las principales compañías tecnológicas de Latinoamérica consideran que GenAI es una fuerza transformadora con un alto impacto en sus sectores y en el panorama competitivo. Así lo indica una encuesta reciente realizada por Boston Consulting Group (BCG) en colaboración con Riverwood Capital. Este estudio, titulado Unlocking the GenAI Opportunity for Tech Players in Latin America, se llevó a cabo durante el Latin America Tech Forum (LTF) 2024, y contó con la participación de más de 170 CEOs y ejecutivos de alto nivel de las empresas tecnológicas más destacadas de América Latina.

“Desde su creación, GenAI ha demostrado beneficios significativos para las empresas y sus objetivos: ofrece una reducción de hasta un 70% en los costos de atención a clientes, un 25% en el tiempo de creación de contenido de marketing, y un aumento del 30% en la eficiencia de la producción de contenido. Esto contribuye a mejorar la satisfacción del cliente y a una resolución más rápida de los problemas”, explicó Joan Viñals, Managing Director & Partner de BCG y coautor del estudio.

Principales desafíos asociados a GenAI

Las empresas tecnológicas de Latinoamérica perciben tres desafíos principales en la implementación de GenAI: el talento (71%), que incluye la dificultad para reclutar personal calificado, capacitar a los empleados existentes y preparar al equipo de liderazgo; la IA responsable (50%), que abarca temas de privacidad de datos, transparencia, políticas y regulaciones; y la gestión de datos y preparación tecnológica (42%).

Durante las sesiones ejecutivas de LTF 2024, los líderes tecnológicos destacaron que la infraestructura y la gestión de costos también presentan barreras significativas para el despliegue y escalamiento de GenAI. “El entusiasmo por GenAI entre los líderes tecnológicos en América Latina y a nivel global es fuerte y emocionante, pero, como en ciclos tecnológicos anteriores, los casos de uso tangibles y el nuevo valor para clientes y consumidores serán el foco principal para la mayoría”, afirmó Francisco Alvarez-Demalde, Co-Fundador y Managing Partner de Riverwood Capital. “No se trata solo de adoptar nueva tecnología, sino de remodelar las organizaciones desde adentro hacia afuera, asegurando que todos los niveles de liderazgo y la fuerza laboral estén preparados para abrazar nuevas herramientas, impulsar la productividad, mejorar su oferta y lanzar nuevos productos”.

La estrategia de GenAI de las empresas tecnológicas

Las principales empresas tecnológicas de Latinoamérica han adoptado GenAI rápidamente, superando incluso a las empresas tradicionales. No obstante, existe una brecha significativa en cuanto a estrategia y gobernanza: solo el 21% de estas empresas encuestadas durante el LTF han establecido un objetivo claro, una estrategia de GenAI y un plan de implementación concreto, en comparación con el 51% de las empresas tradicionales, según una encuesta de BCG a grandes compañías tradicionales (valor > USD 25 mil millones) que operan en América del Norte, Europa y Asia-Pacífico.

Solo las compañías cuyos modelos de negocio se basan fundamentalmente en GenAI afirman tener una meta bien definida y un enfoque estratégico sólido. Joan Viñals, Managing Director & Partner de BCG y coautor del estudio, destacó que “un enfoque disperso podría dar lugar a ineficiencias operativas, y sin una estrategia clara en toda la organización, las empresas enfrentan un reto importante a la hora de identificar y medir el valor potencial. Esto, a su vez, podría afectar la correcta asignación de esfuerzos y recursos, retrasando la decisión de inversión y eventualmente paralizando por completo las capacidades de ejecución”.

Casos de uso

Para aprovechar al máximo esta era transformadora, las empresas pueden desplegar GenAI de diversas maneras:

1. Desplegar GenAI en tareas cotidianas: Un punto de partida es la captura rápida de mejoras en productividad y tareas de funciones específicas. Según la encuesta, el 55% de las empresas y CEOs encuestados ya reportan mejoras en productividad.

2. Redefinir funciones de negocio: Integrar GenAI profundamente en las funciones de negocio es el siguiente paso lógico. Más de la mitad de las empresas tecnológicas de Latinoamérica están redefiniendo sus funciones de negocio -como producto, marketing y ventas- con GenAI, aumentando tanto la eficiencia como la eficacia, con impactos superiores al 50%. Actualmente, una de las principales áreas de enfoque es el desarrollo de productos: el 42% está mejorando los productos principales, mientras que el 30% de los encuestados se centran en nuevos productos o servicios como segundo caso de uso.

3. Inventar nuevos modelos de negocio basados en GenAI: Los actores más avanzados están explorando nuevos negocios y ventajas competitivas con la ayuda de GenAI. Aunque solo el 24% de los encuestados están inventando nuevos modelos de negocio basados en GenAI, aquellos que lo hacen tienen el potencial de construir una ventaja competitiva duradera.

Puede descargar una copia del informe completo aquí.