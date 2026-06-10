El sector hospitalidad lidera las expectativas de empleo en Panamá para el tercer trimestre de 2026

Dadhjy Jimenez, de ManpowerGroup, señala que el mercado laboral panameño muestra signos de enfriamiento, aunque sectores como salud y servicios sociales mantienen proyecciones positivas.
Panamá reporta expectativas de empleo del 11% para el tercer trimestre de 2026
• Los empleadores en Panamá proyectan una tendencia neta de contratación del 11% para el tercer trimestre de 2026, con el sector hospitalidad a la cabeza.
(10/Jun/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La reciente Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup Panamá ha revelado que los empleadores del país proyectan una tendencia neta de contratación del 11% para el tercer trimestre de 2026. Este indicador, ajustado estacionalmente, refleja una disminución de 33 puntos frente al trimestre anterior y de 14 puntos en comparación con el mismo periodo del año pasado, situando a Panamá 15 puntos por debajo de la perspectiva mundial.
Un mercado laboral con crecimiento moderado
Dadhjy Jimenez, representante de ManpowerGroup, explicó que estos resultados evidencian un mercado que, si bien conserva cierta actividad, manifiesta señales evidentes de enfriamiento. La encuesta, que consultó a más de 200 empleadores a nivel nacional, muestra un panorama heterogéneo donde el desempeño varía drásticamente según la industria y el tamaño de la organización.
Análisis por sectores económicos
En términos sectoriales, el sector de Hospitalidad se posiciona como el más dinámico del país, alcanzando una expectativa de contratación del 44%. Le siguen el Sector Público, Salud & Servicios Sociales (31%), Servicios Públicos y Recursos Naturales (26%), e Información (25%). Por el contrario, áreas estratégicas como Finanzas & Seguros (15%) y Comercio & Logística (13%) se ubicaron por debajo del promedio nacional.
Jimenez subrayó que esta disparidad marca una dinámica compleja: “Este comportamiento evidencia un mercado laboral donde la fortaleza de sectores vinculados al consumo y los servicios sociales se contrapone con la debilidad en áreas técnicas y de infraestructura, factores que los empleadores deben considerar en sus planes de talento”.
Dinamismo según el tamaño de la empresa
El análisis también destaca una brecha significativa en cuanto al tamaño de las organizaciones. Las empresas pequeñas, con menos de 10 colaboradores, lideran el crecimiento con una proyección del 36%. En contraparte, las organizaciones medianas (de 10 a 49 empleados) prevén una contracción del 10%. Para los interesados en profundizar en estos datos, los resultados completos se encuentran disponibles en el portal oficial de ManpowerGroup, mientras que la próxima entrega, que abordará las proyecciones para el cuarto trimestre, está prevista para septiembre de 2026.
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Para ver los resultados completos de la Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup del tercer trimestre de 2026 visite: https://blog.manpowergroupcca.com/encuesta-de-expectativas-de-empleo-manpowergroup-3q-2026-panama
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