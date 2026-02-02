Estudio de Konzerta revela que el 20% de especialistas prevé mejoras en el mercado laboral para 2026

Según el estudio regional Balance 2025 y expectativas 2026, los expertos en recursos humanos mantienen una visión moderada pero optimista sobre la creación de empleos y el ajuste de sueldos.

Expectativas 2026: El 79% de las empresas en Panamá planea nuevas contrataciones en el mercado laboral

• Panamá encabeza la intención de incrementar remuneraciones en América Latina, con un 59% de especialistas planificando ajustes para compensar el contexto económico.

• El informe destaca una alta disposición de los trabajadores por adquirir nuevas habilidades, pese a que el 72% manifiesta insatisfacción con su salario actual.

(02/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Según el estudio Balance 2025 y expectativas 2026 elaborado por Konzerta, portal líder de empleo en Panamá, el 20% de los especialistas en recursos humanos prevé una mejora en el mercado laboral para el 2026. En contraste, el 47% considera que se mantendrá igual, un 20% no tiene una opinión definida y el 13% cree que la situación empeorará.

Además, la mayoría de los expertos tiene una visión positiva respecto a los salarios y contrataciones para 2026. El 79% de los especialistas prevé aumentar su plantilla, mientras que el 21% indica que no hará nuevas contrataciones.

A su vez el 59% de los expertos tiene planificado incrementar los salarios durante el año frente a un 41% que no lo contempla.

En la región, Chile ocupa el primer lugar en visión positiva sobre el año entrante con el 42%, seguido por Ecuador que alcanza el 40%. Detrás se ubican Perú, con un 21%; Panamá, con un 20%; y Argentina, con un 12%.

Del 20% que opina que el mercado laboral en 2026 será mejor que el del último año, el 67% atribuye esta mejora a un aumento en la disponibilidad de puestos de trabajo; el 33% a la influencia del contexto económico del país; otro 33% porque las condiciones laborales van a permitir atraer talentos; y otro 33% menciona otros motivos.

Por el contrario, el 13% de especialistas que consideran que la situación empeorará identifican los siguientes factores: el 100%  que los salarios van a perder valor en relación con la inflación y la incidencia del contexto económico del país en el mercado laboral, mientras que el 50% de ellos considera que habrá una fuga de talentos hacía otros países.

Panamá es el país de la región con la mayor proyección de aumentos salariales para este 2026 con 59%.  Le sigue Argentina con 56%; Ecuador con un 52%; Chile con un 31%; y Perú con un 25%.

Ahora bien, ¿en cuánto planean incrementar los sueldos? El 30% de los especialistas prevé un aumento del 5%; el 20% estima un incremento del 15%; mientras que un 10% contempla aumentos del 80%, 70%, 50% y 20% respectivamente; y otro 10% hará incrementos de acuerdo a la inflación.

En cuanto a la incorporación de nuevos talentos, dentro del 79% que lo planifican: el 29% planea incrementar la plantilla menos del 5%, el 15% de las empresas en un 25%, el 14% de más del 30%, y otro 14% en un 10% y 5% respectivamente.

“La proyección de los especialistas en Recursos Humanos para 2026 es moderada. El 20% prevé que el 2026 será mejor año que el 2025, además el 79% anticipa incorporar nuevos talentos y el 59% planea aumentar los salarios.  En cuanto al balance del año pasado, el 58% de las empresas señaló que el 2025 fue bueno o muy bueno, destacando entre las principales razones el crecimiento en el mercado, incremento de ganancias y ampliación de plantilla”, explica Jeff Alejandro Morales, gerente de Marketing de Konzerta.

Balance 2025 y expectativas 2026 es un estudio regional de Konzerta en el que participaron 2662 personas trabajadoras y especialistas en recursos humanos de Panamá, Chile, Ecuador, Argentina y Perú.  La investigación explora la percepción del año laboral que pasó y lo que se espera del que recién comienza.

Casi 6 de cada 10 especialistas califica el 2025 como un año positivo para las organizaciones

El 58% de los especialistas tiene una percepción positiva del 2025.  El 37% de los expertos en recursos humanos considera que el 2025 fue un año bueno para las organizaciones, el 21% lo califica como muy bueno; el 32% como regular; y el 10% como malo.

En la región, cómo fue la valoración positiva de los países para el 2025: Ecuador con 73% mantiene la mejor percepción positiva de la región, le sigue Panamá con 58%, Perú con 47%, Argentina con 44% y Chile con 39%.

¿Por qué consideran que el año 2025 fue positivo para las organizaciones? El 36% lo atribuye al incremento de las ganancias, otro 36% al crecimiento de la empresa en el mercado, y el 36% a otros motivos.  Además, el 27% menciona la incorporación de nuevos talentos y el 9% porque la empresa pudo incrementar los salarios u ofrecer nuevos beneficios a los empleados.

Por el contrario, entre el 10% que tiene una percepción negativa del último añoel 50% señala que fue debido a que tuvieron menos ganancia y el otro 50% lo atribuye a otras razones.

Respecto al aumento salarial en 2025el 26% reporta incrementos en las remuneraciones en su organización, mientras que el 74% no. ¿En qué porcentaje se incrementaron los sueldos? El 40% menciona que el aumento fue del 5%; el 20% señala un 15%;  otro 20% indica un aumento del 20% y el 50%, respectivamente.

7 de cada 10 personas trabajadoras no están conformes ni con su empleo ni con su salario

El 72% de las personas trabajadoras en Panamá no está satisfecha con su empleo, una tendencia que se replica en el resto de los países de la región: en Argentina, el 75% no está satisfecho; en Ecuador el 66%; en Chile el 65% y en Perú el 57%.

En la región la tendencia a la disconformidad de los talentos con respecto a su trabajo también se mantiene, aunque descendió levemente con respecto a la medición del 2024.  Chile presenta la mayor amplitud en la disconformidad respecto al trabajo entre los años 2024 y 2025 con 9 puntos porcentuales, le sigue Panamá con 6 puntos porcentuales, Perú y Argentina con 2 puntos porcentuales y Ecuador con 1 punto porcentual de diferencia.

En esa misma línea, el 72% de los trabajadores en Panamá tampoco está conforme con su salario y desea un aumento salarial, mientras que el 28% sí está satisfecho con lo que recibe. Esta disconformidad se mantiene con respecto a la medición del año anterior.

Panamá es el país de la región donde las personas trabajadoras expresan mayor disconformidad con su salario, le sigue Argentina con el 71%; Perú con 67%; Ecuador con un 62%; y Chile con un 59%.

5 de cada 10 talentos analizan un cambio laboral para este 2026

El 54% de las personas trabajadoras está considerando cambiar su rumbo laboral este año; mientras que el 26% no tiene planes de hacerlo; y el 20% lo haría debido a disconformidad en su trabajo actual.

7 de cada 10 talentos busca un ascenso para el 2026

El 73% de las personas trabajadoras considera que merecen un ascenso en sus puestos de trabajo y lo buscan para este nuevo año; mientras que el 27% se siente satisfecho por el momento en su posición. Además, el 87% de los talentos indica que este nuevo año incorporará nuevas habilidades a través de cursos y capacitaciones.

