Findasese analiza a fondo las ultimas tendencias que impulsan el diseño centrado en el usuario

• Apps, simplificando la vida digital con soluciones todo en uno

• Desarrollos con IA y cómo está impulsando transformaciones en el diseño

• Content Design & UX Writing – Su impacto en la usabilidad y la experiencia digital

• Planet Centric Design – Redefiniendo el diseño hacia la sostenibilidad

(30/Ago/2023 – web) LatAm.- Hoy, más que nunca, la experiencia del usuario en cuanto a navegabilidad se vuelve cada vez más indispensable ya que si el usuario no comprende o no le resulta amigable el funcionamiento de la página web o de una aplicación, rápidamente pierde el interés y la abandonará. Basados en esta premisa, el departamento de Intelligence de Findasense, la consultora global integrada dentro de la unidad Majorel X del grupo Majorel, líder en customer experience y transformación digital, desarrolló una investigación a fondo sobre las últimas tendencias que impulsan el diseño centrado en el usuario.

De acuerdo con este estudio, estas son las principales conclusiones en las que se destacan 4 pilares principales al momento de pensar en el Consumer Centric Design: encabezan el listado las Súper Apps, simplificando la vida digital con soluciones todo en uno. Por otro lado, 2023 será recordado como el año del auge de la inteligencia artificial; y esto conlleva a todos los desarrollos implementados con IA y cómo está impulsando transformaciones en el diseño. El tercer pilar es el Content Design & UX Writing, y su impacto en la usabilidad y la experiencia digital. Por último, aparece el Planet Centric Design que redefine el diseño hacia la sostenibilidad.

1. Súper Apps – Simplificando la vida digital, todo en uno.

La tendencia que tiene mayor relevancia este año debido a la necesidad de los usuarios de hacer su vida diaria más fácil. Son aquellas apps con más de un uso específico, brindando a su audiencia varios servicios en una misma app. Además, cuentan con sus propios medios de pago y no utilizan a un tercero en sus transacciones. Para comprenderlo mejor tenemos como ejemplos las apps: WeChat, GoJek, Grab, y Rappi.

Entre las tendencias más recientes, está DiDi con su integración de DiDi food o Nequi que adicional a sus servicios financieros y de pago de servicios, agregó domicilios a su APP.

Integración de servicios: Las Super apps reúnen servicios de diferentes industrias y los integran en una única plataforma, lo que permite a los usuarios acceder a una variedad de servicios sin tener que descargar múltiples aplicaciones. Funciones completas: estas aplicaciones no solo ofrecen servicios básicos, sino que también brindan una amplia gama de funciones adicionales, como chat, pagos, reservas, seguimiento de pedidos, descuentos y más. Ecosistema de colaboración: las Super apps a menudo colaboran con otras empresas y servicios para ampliar aún más su oferta y proporcionar una experiencia más completa a los usuarios. Personalización: las Super apps utilizan algoritmos y análisis de datos para personalizar la experiencia del usuario, ofreciendo recomendaciones y contenido relevante según los intereses y comportamientos individuales.

Entre los principales ejemplos nos encontramos con GoJek: la primera empresa unicornio en Indonesia. Comenzó su andadura en 2010 ofreciendo servicios de comida a domicilio. Se ha convertido en una de las mejores aplicaciones del mundo, ofreciendo más de 20 servicios distintos. Por ello, es el proveedor de pago digital más popular en Indonesia.

Y también con Grab, que era un servicio de transporte compartido y en 2018 la aplicación dio un giro y se unió a diferentes instituciones financieras dando lugar a GrabPay. Actualmente GrabPay es una súper aplicación financiera muy exitosa donde 187 millones de usuarios realizan unos 25 millones de transacciones de manera mensual. Dentro de sus servicios se incluye la compra de tickets de cine, reservas de hotel, delivery o préstamos comerciales.

2. Desarrollos con IA – Cómo la IA está impulsando transformaciones en diversos campos. El 2023 será recordado como el año del auge de la inteligencia artificial.

La IA promete solucionar o facilitar varias de las acciones diarias en una organización; como el servicio al cliente, la redacción de textos, respuestas a preguntas, creación de avatares que hablan e incluso abogados virtuales que ayudan a ganar juicios.

Sin embargo, está en las manos de las empresas querer llegar a otro nivel por medio de estas herramientas de AI para ahorrar tiempo y poder enfocarse en las acciones humanas realmente necesarias y llegar más lejos

Los best Cases – ChatGPT-4

Acaba de actualizarse a la última versión; uno de los modelos de IA más avanzados en este momento, que tiene capacidad de leer no solo texto, sino incluso imágenes y audio.

Lo más interesante en este momento es la llegada del API de ChatGPT, que le da la capacidad de integrarse a otras plataformas ya existentes. Generación de imágenes La IA está siendo utilizada en el diseño gráfico y la animación para generar imágenes realistas y de alta calidad. Algunas herramientas de generación de imágenes son DALL-E 2, Mid Journey, Stable Diffusion y más reciente Photoshop (beta) con su integración de Adobe Firefly, que son modelos de text-to-speech. Estos crean imágenes a partir de un prompt en texto.

3. Content Design & UX Writing – Su impacto en la usabilidad y la experiencia digital.

Este es un año donde definitivamente se deben realizar más esfuerzos a la hora de diseñar productos digitales Si bien en gran parte de los sitios web se suelen utilizar imágenes o contenido placeholder (falso). La realidad es que tenemos a usuarios que cada vez son más exigentes y para los cuales debemos tener productos como páginas web totalmente con contenido propio de la marca. El Content Design se enfoca en diseñar y estructurar el contenido de manera estratégica y centrada en el usuario. Su objetivo principal es transmitir la información de manera clara, concisa y accesible, para que los usuarios encuentren fácilmente lo que están buscando y logren sus objetivos de manera eficiente.

El Content Design abarca aspectos como la organización de la información, la jerarquización de contenido, el uso de lenguaje claro y la creación de una voz de marca coherente.

Por otro lado, el UX Writing se refiere a la redacción de textos y microcopia en interfaces digitales, como botones, mensajes de error, instrucciones y etiquetas. El UX Writer se encarga de redactar estos textos de manera cuidadosa, teniendo en cuenta aspectos como la claridad, la concisión, la coherencia y el tono de voz de la marca. El objetivo del UX Writing es brindar una experiencia de usuario fluida, amigable y comprensible, a través de palabras bien seleccionadas y contextualmente relevantes.

Desde la planeación es necesario marcar una sinergia entre el contenido visual y textos en pro a obtener mejores resultados. Un CTA o microcopy puede hacer la diferencia en la navegación. La experiencia del usuario con un producto debe ser clave en el desarrollo.

Entre los casos más destacados se encuentra Magnolia UX Writing. Magnolia ganó el premio ‘Muéstrame un poco de amor’ por su copia consistente y humana que te hace sentir como si un amigo te hablara en lugar de una aplicación. Magnolia también obtuvo una puntuación alta en claridad e inclusión. Y también se destaca: Take my money -La aplicación Bloomon fue elegida ganadora debido a la copia alegre, corta y clara que te habla como una floristería sonriente mientras realizas el proceso de pedido.

4. Planet Centric Design – Redefiniendo el diseño hacia la sostenibilidad.

El Planet Centric Design, también conocido como Diseño Centrado en el Planeta, es una nueva tendencia en el ámbito digital que busca integrar la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente en el proceso de diseño. Esta filosofía se enfoca en desarrollar productos y servicios digitales que minimicen su impacto ecológico y promuevan prácticas más responsables con el entorno.

El Planet Centric Design se basa en la premisa de que las soluciones digitales no solo deben ser funcionales y atractivas para los usuarios, sino también respetuosas con el medio ambiente. Esto implica considerar el ciclo de vida completo de un producto o servicio digital, desde su diseño y desarrollo hasta su uso y disposición final.

Eficiencia energética: optimizar el consumo de energía de los dispositivos y plataformas digitales, minimizando su huella de carbono.

Reducción de materiales y residuos: diseñar productos digitales con menor cantidad de componentes físicos y promover el reciclaje de dispositivos electrónicos.

Diseño de interfaces intuitivas y accesibles: crear experiencias digitales que sean fáciles de usar para minimizar la frustración del usuario y reducir el consumo innecesario de recursos. Fomento de la educación y conciencia ambiental: integrar mensajes y acciones que promuevan la sensibilización sobre la sostenibilidad y el cuidado del planeta en los productos y servicios digitales.

Entre los Best Cases están las Cadenas de suministro sostenibles. Los plásticos oceánicos son un problema creciente a nivel mundial, siendo la escalabilidad del reciclaje a menudo el desafío más difícil de resolver. Para abordar este problema, TerraCycle formó una nueva asociación con Suez y Proctor & Gamble (P&G) para crear el primer envase reciclable de champú compuesto de plástico de playa. Y también las Sustainable apps and web-apps – El hecho de que algo esté en línea no significa que no tenga un impacto ambiental. Afortunadamente, existen algunas formas prácticas de hacer que las aplicaciones sean más ecológicas en todas las plataformas. Desde elegir un proveedor de alojamiento ecológico hasta optimizar las imágenes e implementar soluciones como la carga perezosa, se puede reducir la cantidad de datos transferidos y, por lo tanto, el consumo de energía.

