Hogares dominicanos muestran diferencias de consumo entre Santo Domingo y el interior

Hogares dominicanos reflejan realidades distintas en hábitos de compra

• Las marcas privadas avanzan con mayor fuerza en Santo Domingo, mientras los hogares del interior mantienen preferencia por marcas comerciales.

(12/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Santo Domingo, República Dominicana.- Worldpanel by Numerator presentó los hallazgos más relevantes del reporte Consumer Insights correspondiente al tercer trimestre de 2025, con información clave sobre los hábitos de compra de los hogares dominicanos en productos de consumo masivo.

Contexto macroeconómico y consumo nacional

El Fondo Monetario Internacional ajustó a la baja sus proyecciones de crecimiento económico para la región. En el caso de República Dominicana, la estimación pasó de 4% a 3% para el cierre de 2025, mientras que para Centroamérica y República Dominicana en conjunto se redujo de 3.8% a 3.4%.

La inflación también impacta a las familias. El país cerró 2024 con un 3.3% y se estima que concluya 2025 en 3.7%. Este escenario ha llevado a los hogares dominicanos a reducir su gasto en productos de consumo masivo y optar por alternativas más económicas, incluyendo marcas privadas. El crecimiento de estas marcas se registra con mayor velocidad en Santo Domingo que en el interior del país.

Diferencias entre Santo Domingo y el interior

Los hogares de Santo Domingo incrementan sus compras en el canal moderno, especialmente en autoservicios de cadena y colmados, y muestran mayor preferencia por marcas privadas. En contraste, los hogares del interior destacan en supermercados independientes y mantienen una inclinación hacia marcas comerciales, aunque las privadas han ganado terreno: pasaron de representar 14% del valor total de sus compras a 16% en el tercer trimestre de 2025.

Perfil socioeconómico y hábitos de compra

En Santo Domingo predominan familias de nivel socioeconómico más alto, con amas de casa adultas que realizan compras frecuentes de productos en tamaños pequeños y detallados. Además, cinco de cada diez hogares capitalinos utilizan plataformas digitales para adquirir productos, frente a tres de cada diez en el interior.

En el interior del país, los hogares corresponden a niveles socioeconómicos más bajos, con amas de casa más jóvenes. Aunque generan un gasto menor, sus compras se caracterizan por tickets más altos y productos en tamaños grandes.

Diferencias regionales

El estudio también identificó particularidades en regiones específicas. En el Suroeste, los hogares destacan por su preferencia en el canasto de lácteos, especialmente en la categoría de quesos.

Carlos Aguayo, de Worldpanel by Numerator CariCAM, subrayó que las empresas de consumo masivo deben comprender las diferencias entre los hogares en las distintas regiones del país, ya que se trata de una sola nación con múltiples realidades reflejadas en los hábitos de compra.