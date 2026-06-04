Empresas de México y Centroamérica anticipan un impacto positivo del mundial de 2026 según KPMG

Inversiones y estrategias comerciales aseguran el impacto positivo del mundial de 2026 en la región

• De acuerdo con un análisis de la firma KPMG, el 66% de las organizaciones en México y el 56% en Centroamérica prevén beneficios comerciales, incremento en ventas y el fortalecimiento de sus marcas gracias al torneo deportivo.

(03/Jun/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- De cara al torneo internacional, las empresas en México y Centroamérica se preparan de forma activa para capitalizar las diversas oportunidades de negocio, comerciales y reputacionales que representa la competencia. De acuerdo con el Sondeo del mundial 2026 elaborado por la firma KPMG, el 66% de las empresas en México y el 56% en Centroamérica anticipan un impacto positivo del mundial de 2026 en sus respectivas industrias, impulsado principalmente por el incremento directo en las ventas, el fortalecimiento del posicionamiento de marca, la ampliación de la oferta de productos y servicios, así como la aceleración de los procesos de transformación digital.

El socio líder de la industria de mercados de consumo y retail de KPMG México, Rogelio Berlanga, señaló en tercera persona que la justa deportiva representa mucho más que un evento de carácter atlético para las organizaciones mexicanas, funcionando como un potencial catalizador de crecimiento. El vocero explicó que los resultados del estudio muestran que las compañías están apostando por capitalizar la demanda mediante estrategias enfocadas en incrementar ventas, robustecer su posicionamiento comercial y acelerar la digitalización, fijando el reto en ejecutar dichas acciones con agilidad y consistencia para traducir las oportunidades en valor tangible.

Análisis de impacto e inversiones corporativas

El sondeo, que recoge formalmente la opinión de la comunidad directiva en México y Centroamérica, revela que las empresas no solo identifican oportunidades de negocio, sino que ya se encuentran destinando recursos económicos para aprovecharlas. En el territorio mexicano, casi el 80% de las organizaciones realizarán o ya realizaron inversiones asociadas al evento; en particular, el 40% destinará montos de hasta 1 millón de pesos mexicanos, mientras que el 37% asignará entre 1 y 15 millones de pesos mexicanos. Por su parte, en Centroamérica el 52% de las empresas proyecta inversiones menores a 60,000 dólares, aunque un 4% contempla destinar recursos superiores a los 2.9 millones de dólares para fortalecer su competitividad en el mercado.

Las organizaciones en México encuentran tres prioridades críticas para que el país logre maximizar el valor económico y reputacional de la competencia:

• El fortalecimiento general de la movilidad y los servicios de logística (76%).

• La implementación de una estrategia de seguridad integral enfocada hacia las personas y la ciberseguridad corporativa (73%).

• La expansión de la infraestructura turística, junto con el aumento en la capacidad de servicios esenciales como hotelería, salud, conectividad, estadios y fan zones para atender la demanda proyectada (58%).

Objetivos operativos y estrategias de negocio

Las organizaciones priorizan el fortalecimiento de su oferta comercial ofreciendo una mayor variedad de productos (40% en México y 44% en Centroamérica), además de diseñar diversas promociones (37% y 32% respectivamente). En ambas regiones bajo estudio, la colaboración con otras empresas privadas y con los medios de comunicación se considera fundamental para maximizar los resultados comerciales. A nivel operativo, destacan como principales retos la movilidad y la logística, así como la seguridad integral, factores catalogados como clave para capitalizar el evento de manera eficiente.

Además del incremento en ventas y la presencia de marca, el impacto esperado de la competencia en las compañías se medirá en dos dimensiones operativas clave: la aceleración de la transformación digital (32% en México y 27% en Centroamérica), mediante la adopción de nuevas tecnologías y modelos operativos; y el ajuste de las capacidades de distribución (15% en ambas regiones), para responder con mayor eficiencia y agilidad al incremento en la demanda generado por el evento.

Respecto a las estrategias comerciales, el 17% de las empresas en México priorizan la adopción de herramientas de inteligencia artificial para hacer más eficientes sus procesos internos, mientras que en Centroamérica el 23% enfocará sus esfuerzos en aumentar su presencia de marca en medios digitales. Para asegurar el éxito de estas iniciativas, el 73% de las compañías en México y el 52% en Centroamérica afirman que el acercamiento con empresas privadas será fundamental para garantizar el alcance de sus objetivos comerciales.

Por su parte, el socio de auditoría de KPMG Panamá, Rolando Williams, consideró en tercera persona que, al igual que en el fútbol, el éxito empresarial no depende de un solo factor aislado, sino de la preparación previa, el trabajo en equipo y la ejecución consistente de una estrategia definida. El especialista puntualizó que el torneo abre una ventana única para que las empresas de la región innoven, conecten con sus audiencias y eleven su propuesta de valor, demostrando que el verdadero triunfo se construye antes de que se inicie el partido en la cancha.

Consumo y comportamiento de la afición

En cuanto al comportamiento del consumidor, el 64% de los encuestados en México y el 53% en Centroamérica verán todos los partidos que les sea posible, y tan solo el 26% de la afición en México verá únicamente los partidos de la selección mexicana. El torneo mantendrá un fuerte componente de consumo dentro del hogar: el 58% en México y el 62% en Centroamérica seguirán los partidos desde casa, principalmente a través de televisión abierta o de paga (82% en México y 85% en Centroamérica), seguida de servicios de streaming (45% y 49% respectivamente). Adicionalmente, se espera un fuerte dinamismo en espacios sociales, ya que en México el 54% planea reunirse con familiares o amigos, mientras que en Centroamérica el 60% lo hará de esta manera.

En términos de consumo de mercancía en México, el 46% prevé adquirir la camiseta de la selección mexicana, motivado principalmente por el orgullo nacional, mientras que en Centroamérica el 35% comprará la indumentaria de su respectiva selección. Los dispositivos más utilizados para seguir el desarrollo del torneo serán la televisión (85% en México y 91% en Centroamérica) y los smartphones (59% y 65% respectivamente). Con respecto a los canales digitales en que la afición seguirá las noticias y los resultados, destacan en México los portales y la prensa digital (55%), y en Centroamérica, aplicaciones como Instagram (66%) como el canal digital predilecto.

Gestión del ambiente laboral

Con motivo de la celebración del torneo, las organizaciones implementarán medidas internas para que el talento pueda disfrutar de la experiencia: en México, el 42% colocará pantallas en diversos puntos para seguir los partidos mientras se realizan las actividades laborales, y el 37% designará espacios específicos para ver los encuentros de la selección mexicana. Asimismo, el 26% de las empresas evitarán programar juntas de trabajo durante los horarios de los partidos. En Centroamérica, el 35% de las organizaciones organizarán concursos o pronósticos internos, y el 33% designará espacios específicos para que los colaboradores sigan los encuentros. Asimismo, el 15% de las empresas permitirán a los colaboradores trabajar bajo la modalidad a distancia en los días de partido.

Factores de éxito y expectativas deportivas

Al consultar sobre los factores primordiales para que una selección gane el torneo, el 60% en México y el 75% en Centroamérica consideran la preparación como el elemento principal. En cuanto a las características de un capitán, la virtud más elegida fue el liderazgo (71% y 79% respectivamente) seguido de la capacidad de motivar al equipo (51% y 61% respectivamente).

Finalmente, las expectativas sobre el desempeño deportivo muestran una visión consistente entre México y Centroamérica. En el caso de la selección mexicana, alrededor de un tercio de la muestra considera que llegará a los octavos de final (34%), mientras que en menor medida estiman que podría avanzar a instancias posteriores, como los cuartos de final (16%) o quedarse en fases previas como los dieciseisavos de final (28%). Para Panamá, en cambio, el 63% de la muestra prevé que su participación se limitará a la fase de grupos. En cuanto a los posibles finalistas de la competencia, España (43% y 40% respectivamente) y Francia (37% y 53% respectivamente) se consolidan ante la opinión directiva como los principales candidatos para disputar el título.

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