El 47% de los latinoamericanos no se sienten plenamente saludables, según informe

Preocupación por peso y azúcar domina la agenda de salud de los latinoamericanos

• Pese a que ocho de cada diez consumidores buscan reducir el azúcar, barreras como el costo y el sabor persisten, lo que moldea las prioridades de compra en un mercado enfocado en la longevidad y el bienestar.

(24/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Centroamérica, América Latina.- Solo el 53% de los latinoamericanos afirma gozar de bienestar tanto físico como mental, de acuerdo con el informe “El Efecto Salud – Cómo las decisiones sobre salud están moldeando el comportamiento de consumo”, de Worldpanel by Numerator. El estudio resalta la desconexión existente entre el valor que los ciudadanos otorgan al bienestar y las prácticas reales que adoptan, indicando que el 64% se involucra en actividades placenteras para hallar equilibrio, mientras que el 37% opta por comportamientos compensatorios inmediatos. Estos incluyen comer a deshoras (18%) o adquirir productos innecesarios (9%) en búsqueda de alivio.

El análisis de Worldpanel by Numerator examina la influencia de las decisiones de salud en el patrón de compras a lo largo de América Latina.

Preocupaciones de Salud y Consumo: Peso y Azúcar

Las inquietudes sanitarias principales en la región se centran en la gestión del peso corporal y la ingesta excesiva de azúcar. Cerca de la mitad de los encuestados de las clases media y alta (47% y 49%, respectivamente) mencionan el peso como un área de enfoque prioritaria. Esta preocupación alcanza al 50% en el grupo de edad de 36 a 55 años.

Ocho de cada diez consumidores están activamente intentando disminuir el consumo de azúcar. Sin embargo, se encuentran con obstáculos: el 28% percibe que las alternativas «sin azúcar» son más costosas, y un porcentaje idéntico (28%) expresa que no les agrada el sabor. Para lograr atraer a este segmento, los productos deben priorizar ingredientes naturales (46%), un sabor análogo al original (30%) y presentar información nutricional clara y transparente (24%).

El Impacto de los Medicamentos Inyectables

El surgimiento de medicamentos inyectables diseñados para la pérdida de peso está transformando los hábitos de compra. Un 26% de los hogares latinoamericanos ya está familiarizado con estos productos y el 11% reporta estar utilizándolos o considerando su uso. El interés es particularmente elevado en Ecuador (+45% en relación al promedio regional), México (+27%) y América Central (+9%). Tras comenzar o contemplar el uso de estos fármacos, el 59% de los encuestados ha reducido el consumo de bebidas azucaradas, el 55% ha disminuido los productos grasos y el 51% ha comenzado a evitar alimentos con azúcar.

El estudio también señala la notable expansión de ciertas categorías de productos como resultado de este cambio conductual. En Brasil, las bebidas proteicas listas para beber han triplicado su penetración desde 2023, registrando un aumento de 188% en valor y superando los $50 millones de dólares en facturación. Paralelamente en México, las ventas de bebidas enfocadas en la hidratación y sin azúcar han crecido de la mano con la adopción de actividad física regular por el 61% de la población.

Clasificación de Consumidores por Bienestar

La investigación establece tres categorías de consumidores:

• Health Actives: Individuos con un alto nivel de compromiso con prácticas saludables.

• Health Moderates: Aquellos que procuran un equilibrio en sus hábitos.

• Health Passives: Personas con menor participación o interés en el bienestar.

En 2025, la distribución entre estos segmentos ha experimentado variaciones leves: los Actives descendieron de 38% a 34%, mientras que los Moderates ascendieron de 29% a 33%. Los Passives se mantuvieron estables en 33%.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo:

Kesley Gomes, Directora de Worldpanel by Numerator Latinoamérica, observó que «Una porción de los consumidores altamente comprometidos redujo el ritmo y migró hacia un comportamiento más moderado. Aun así, dos tercios de la población siguen demostrando algún nivel de interés en prácticas o compras relacionadas con la salud». Los grupos Health Actives y Health Moderates en conjunto contribuyen con más de $140 mil millones de euros anuales en bienes de consumo y generan aproximadamente dos mil millones de visitas a puntos de venta.

La ejecutiva concluye que la búsqueda de longevidad con salud y bienestar está redefiniendo las prioridades de consumo en América Latina, sugiriendo que las marcas capaces de ofrecer productos funcionales, accesibles y coherentes con los valores del cliente estarán mejor posicionadas en este mercado cada vez más selectivo. La metodología del estudio se basó en más de 10,000 entrevistas a través de nueve mercados de la región.