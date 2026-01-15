Informe de Riesgos Globales 2026 advierte sobre una nueva era de competencia acelerada

Marsh y Zurich analizan las amenazas detectadas en el Informe de Riesgos Globales 2026

• El Foro Económico Mundial identifica los eventos climáticos extremos y la polarización social como los principales riesgos inmediatos para los próximos doce meses.

(15/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Los líderes empresariales a nivel mundial enfrentan una era de riesgos crecientes debido a divisiones geopolíticas, desafíos tecnológicos y tensiones sociales que definirán el entorno corporativo. Esta es una de las conclusiones principales del Informe de Riesgos Globales 2026 del Foro Económico Mundial, comentado por altos directivos de Marsh y Zurich Insurance Group, quienes actúan como socios estratégicos de la Junta Asesora de Riesgos Globales del Foro.

Riesgos inmediatos y fragmentación social

Para el año 2026, los encuestados identificaron cinco amenazas prioritarias: la confrontación geoeconómica, los conflictos armados entre estados, los eventos climáticos extremos, la polarización social y la proliferación de información falsa. Andrew George, Presidente de Specialty en Marsh Risk, destacó que estas divisiones son el núcleo de los riesgos actuales, afectando desde la equidad hasta la salud pública. George señaló que el alejamiento de los gobiernos de los marcos establecidos aumenta la posibilidad de inestabilidad social y conflictos compartidos.

A largo plazo, el reporte subraya que 32 de los 33 riesgos analizados aumentarán en gravedad durante los próximos diez años. El 57% de los líderes consultados predice un futuro turbulento, dominado principalmente por factores ambientales y tecnológicos que podrían redefinir las estructuras de poder global.

Preocupación por la infraestructura y la salud

Alison Martin, CEO de Zurich, expresó su preocupación por el impacto de la falta de infraestructura pública y el deterioro de la salud en la estabilidad social. Por su parte, Peter Giger, Director General de Riesgos del Grupo Zurich, calificó como una omisión peligrosa que las interrupciones en la infraestructura crítica no figuren entre los riesgos más altos a diez años, a pesar de la vulnerabilidad de redes eléctricas y ciudades costeras ante el cambio climático.

Impacto de la tecnología avanzada

El avance de la inteligencia artificial y la computación cuántica se identifica como un factor que transformará significativamente los mercados laborales y la infraestructura. El texto resalta que estas tecnologías podrían ampliar las brechas económicas si no existe una colaboración estrecha entre gobiernos y empresas para gestionar la automatización y la confianza digital.

El contenido de este análisis se fundamenta en la 21ª edición del estudio, que integra la visión de 1,300 expertos y 11,000 líderes empresariales bajo la coordinación del Centro para la Nueva Economía y Sociedad del Foro Económico Mundial.

