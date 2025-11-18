La inteligencia artificial impulsa al 79% de los consumidores a planificar sus compras para el Black Friday

Estudio de BCG revela que el 79% de los consumidores hará compras estratégicas durante el Black Friday

• Casi ocho de cada diez consumidores incrementa su intención de compra en los eventos de fin de año, adoptando la inteligencia artificial generativa para la investigación y la toma de decisiones.

(18/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Casi el 79% de los consumidores a nivel global planea realizar compras durante los principales eventos de ventas de fin de año, lo que representa un aumento de cuatro puntos porcentuales respecto a 2024. Este dato surge del estudio «Consumers Are Rewriting the Rules of Year-End Sales Events» de Boston Consulting Group (BCG), el cual destaca la creciente familiaridad con el Black Friday (96%) y el Cyber Monday (84%).

El contexto económico desafiante, donde el 81% de los consumidores manifiesta preocupación por el aumento de precios en bienes esenciales y el 71% por los aranceles, no disuade las compras. Por el contrario, impulsa un comportamiento más estratégico y planificado, consolidando estos eventos de fin de año como una instancia crítica para el retail global, ya que los consumidores buscan maximizar su presupuesto aprovechando descuentos.

Según Andrés Giraldo, Managing Director & Partner de BCG, los consumidores llegan a la temporada con expectativas elevadas, demandando «valor tangible, simplicidad en las ofertas y cumplimiento impecable» para estirar su presupuesto en un entorno de presión de precios.

La inteligencia artificial generativa como herramienta de compra

La inteligencia artificial generativa (GenAI) se posiciona como un factor decisivo en esta transformación. El 48% de los consumidores afirma haber usado o tener previsto usar herramientas de GenAI, como ChatGPT o Gemini, para sus decisiones de compra. Este porcentaje representa un incremento de nueve puntos porcentuales en comparación con el año anterior.

Los compradores utilizan estas herramientas principalmente para:

• Comparar productos (46%).

• Encontrar las mejores ofertas (44%).

• Investigar características o reseñas (42%).

La adopción de GenAI se extiende más allá de los jóvenes, integrándose en la experiencia de compra de un 42% de la Generación X y un 31% de los Baby Boomers, lo que subraya su integración en la rutina de consumo diaria.

Planificación de compras y preferencias del consumidor

La búsqueda de ofertas se anticipa, con casi el 60% de los consumidores comenzando en octubre o a inicios de noviembre. Cerca de un tercio (31%) ya tiene una decisión clara sobre el producto y la marca que desea adquirir antes de las fechas clave, aunque un 28% prefiere esperar oportunidades de último momento. Este comportamiento confirma una planificación racional, ya que el 77% de los encuestados pospone compras durante el año para aprovechar las promociones.

En cuanto a las motivaciones, los regalos siguen siendo la principal razón (64%), seguidos por los artículos esenciales (56%). También crece la intención de compra para gustos personales, con un 44% destinando parte de su presupuesto a productos de mayor precio. Las categorías más buscadas son ropa (52%), tecnología (42%) y productos de belleza (33%). Además, cerca del 40% planea utilizar opciones de pago flexibles, como «compre ahora, pague después».

Frente a la multiplicidad de ofertas, la transparencia y simplicidad son claves. Los consumidores prefieren descuentos directos y claros, y consideran que una «buena oferta» debe tener una rebaja mínima del 30%. Las promociones complejas o gamificadas pierden terreno ante la claridad y credibilidad de los descuentos. Giraldo concluye que, para Panamá, la lealtad se construye con descuentos directos, comunicación transparente y una ejecución que cumpla lo prometido, desde la disponibilidad hasta la entrega y devoluciones.