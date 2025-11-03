Mayoría global apoya la Prohibición de Redes Sociales para menores de 14 Años, según el Ipsos Education Monitor

Salud mental juvenil, preocupación central: El Informe Ipsos revela amplio apoyo a la prohibición de Redes Sociales

• El estudio global de Ipsos identifica la salud mental como el mayor desafío para los jóvenes y documenta percepciones divididas sobre la calidad educativa en Europa, mientras que la Prohibición Redes Sociales a edades tempranas gana amplio respaldo.

(03/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Ipsos, empresa líder en investigación de mercados a nivel mundial, ha presentado la tercera edición del Ipsos Education Monitor, un informe que examina la percepción educativa en 30 países. El estudio no solo detalla los retos clave que enfrentan las instituciones escolares y sus estudiantes, sino que también analiza el papel de la tecnología en el proceso de aprendizaje, revelando una tendencia global a favor de la restricción digital.

Restricción y Preocupación Global por la Juventud

A nivel mundial, la investigación pone de manifiesto un apoyo significativo a la Prohibición Redes Sociales para menores de 14 años, con un 71 % de los encuestados y un 74 % de los padres en edad escolar respaldando esta medida. Esta postura se alinea con movimientos internacionales, como el de Australia, que implementará una prohibición para que los menores de 16 años creen cuentas en redes sociales a finales de 2025. El consenso internacional subraya la necesidad de proteger a los jóvenes de los riesgos asociados al entorno digital.

El informe también destaca que la salud mental de los jóvenes se ha convertido en el desafío más apremiante a nivel global, siendo considerada prioritaria por un promedio del 33 % de los encuestados, superando inquietudes como la desigualdad, el acoso escolar y el impacto directo de las plataformas digitales. Países como Suecia (54 %), Singapur (49 %) e Irlanda (44 %) reportan las cifras más elevadas respecto a la percepción de un estado deficiente en la salud mental juvenil.

Percepciones Educativas y Materias Favoritas

En cuanto a la evaluación de los sistemas educativos, los encuestados europeos se muestran particularmente críticos, con Hungría, Francia y Rumanía a la cabeza de las percepciones negativas, mientras que Irlanda y el Reino Unido presentan valoraciones más optimistas.

Respecto a las preferencias académicas, historia, matemáticas y ciencias se posicionan como las asignaturas favoritas. No obstante, matemáticas genera una relación ambivalente entre los estudiantes, siendo tanto una de las más apreciadas como una de las más rechazadas. El estudio indica, además, una disminución en las diferencias de género respecto a la preferencia de asignaturas entre las generaciones más jóvenes.

Hallazgos Específicos en Argentina

Martín Tanzariello, Gerente de Marketing y Comunicaciones de Ipsos Argentina, ha señalado hallazgos relevantes a nivel nacional. En Argentina, solo el 20 % de la población percibe positivamente la calidad del sistema educativo, en contraste con un 43 % que la considera deficiente. Los principales problemas identificados son la falta de presupuesto público y el hostigamiento entre pares, ambos señalados por el 43 % de los encuestados. En el ámbito académico local, matemáticas e historia figuran entre las materias más valoradas, aunque matemáticas también encabeza la lista de las menos favoritas.

Tanzariello concluyó que estos resultados enfatizan la necesidad de implementar políticas educativas que busquen un equilibrio entre la integración de la tecnología y la protección del bienestar estudiantil. Ipsos reitera su compromiso de continuar monitoreando estas tendencias globales y locales para facilitar información estratégica a todos los actores del ecosistema educativo.