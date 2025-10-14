IA, talento y sostenibilidad: Los motores de crecimiento para los CEO globales ante la incertidumbre, según KPMG

69% de los CEO invertirán hasta 20% de su presupuesto en IA en 2025; la confianza económica cae al nivel más bajo desde 2021 (KPMG)

• El 71% de los CEO globales (KPMG) consideran la Inteligencia Artificial como la principal prioridad de inversión para 2026, mientras que 92% planea aumentar su plantilla, demostrando el valor del capital humano.

(12/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Ante la creciente volatilidad del panorama económico, la confianza de los directores generales (CEO globales KPMG) ha caído al 68%, su nivel más bajo desde 2021. Esta incertidumbre ha redefinido las prioridades estratégicas de las organizaciones, impulsándolas a enfocar sus esfuerzos y presupuestos en la adopción de tecnologías emergentes, la gestión de talento y la sostenibilidad, según revela el informe 2025 Global CEO Outlook de KPMG, la red global de firmas de servicios profesionales.

El reporte destaca que el 71% de los CEO a nivel global identifican a la Inteligencia Artificial (IA) como la principal prioridad de inversión para 2026. Consistentemente, el 69% de los líderes tiene previsto asignar entre el 10% y el 20% de sus presupuestos a la IA durante los próximos 12 meses.

El Talento como Motor de Crecimiento

A pesar de la disrupción tecnológica, el capital humano se mantiene como un factor determinante para el crecimiento. Un marcado 92% de los CEO globales (KPMG) planea incrementar la plantilla de su empresa para 2026.

Luis Laguerre, Socio Director de KPMG Panamá, señaló que esta tendencia impactará en la región: «En Panamá y los distintos países de Centroamérica, se espera que la adopción de nuevas tecnologías, especialmente las relacionadas con inteligencia artificial, genere disrupción en el mercado. En este sentido, las empresas se preparan para adaptarse a los cambios con mayores inversiones en tecnología y entrenamiento de sus equipos de trabajo”.

No obstante, la adopción de IA genera desafíos centrados en las personas. Aunque el 61% de los CEO afirma estar contratando talento con habilidades específicas en IA, un 70% expresa preocupación por la creciente competencia por el talento especializado. La necesidad de contar con marcos de gobernanza sólidos se hace evidente, destacando como principales desafíos: las implicaciones éticas (59%), la preparación de datos (52%) y la falta de regulaciones (50%).

Confianza Firme en las Cero Emisiones Netas

En el ámbito de la sostenibilidad, los CEO globales (KPMG) mantienen un compromiso firme. El 61% confía en que cumplirá con los objetivos de cero emisiones netas para 2030, reflejando optimismo en el cumplimiento de sus metas climáticas a largo plazo, a pesar de la volatilidad económica.

Finalmente, el entorno geopolítico y económico obliga a los líderes a avanzar con cautela. El 72% ha adaptado sus planes de crecimiento, y los principales obstáculos se mantienen en el ciberdelito (79%), la capacitación de la fuerza laboral en IA (77%) y la integración exitosa de la IA en los procesos empresariales (75%).