El 73% de las empresas en Centroamérica impulsará la innovación en 2026 según KPMG

KPMG revela que la alta dirección en la región proyecta un sólido crecimiento de ventas

• La atracción de inversión y la retención de talento se consolidan como los desafíos más críticos para la competitividad regional, de acuerdo con el reciente informe de KPMG.

(14/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Un reciente estudio elaborado por la firma KPMG revela que las empresas de Centroamérica y República Dominicana mantienen una visión optimista enfocada en la innovación. Según el informe «Perspectivas regionales y de negocio 2026», el 73% de las organizaciones planea el desarrollo de nuevos productos para atender las demandas del mercado, mientras que un 89% de la Alta Dirección proyecta un incremento en sus ventas durante el presente año.

Desafíos para la competitividad y el crecimiento

El reporte de KPMG identifica que los retos más relevantes para mantener la competitividad en la región son la atracción de inversión nacional y extranjera (60%), la implementación de políticas públicas que fomenten la inversión privada (44%) y la sostenibilidad de las finanzas públicas (42%). Luis Laguerre, Socio Director de la firma en Panamá, señaló que estas proyecciones confirman la capacidad de la región para adaptarse y prosperar incluso en entornos desafiantes.

En el ámbito fiscal, el 57% de las compañías señala la complejidad administrativa como el principal obstáculo para el cumplimiento de obligaciones. Asimismo, un 43% de los encuestados identifica los cambios regulatorios, tanto locales como globales, como el mayor riesgo fiscal para sus operaciones.

Estrategia de talento y expansión geográfica

La gestión del capital humano es prioritaria para el 45% de las empresas. Para mitigar la dificultad en la atracción y retención de talento, las organizaciones apuestan por esquemas de compensación atractivos, modelos de trabajo flexibles y programas de capacitación constante.

En cuanto a la expansión, el 39% de las empresas planea ampliar su presencia a nivel nacional y un 24% busca la internacionalización. El principal motor para este crecimiento es la apertura de nuevos mercados (65%) y el establecimiento de alianzas estratégicas para capitalizar tendencias como el nearshoring.

Inversión tecnológica y riesgos emergentes

La tecnología se posiciona como un pilar fundamental: el 62% de las compañías invertirá significativamente en analítica de datos, el 56% en soluciones en la nube y el 54% en aplicaciones. Además, el uso de la inteligencia artificial (IA) se enfocará principalmente en mejorar la experiencia del cliente (62%) y aumentar la eficiencia operativa (50%).

No obstante, la ciberseguridad aparece como la preocupación más crítica a corto plazo para el 61% de los líderes consultados por KPMG. Mario Torres, Socio Director de la firma en República Dominicana, enfatizó que la protección tecnológica es esencial para garantizar la continuidad operativa y la confianza en el mercado actual.

Sostenibilidad y gobernanza (ASG)

El compromiso con los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) sigue evolucionando. El 65% de las organizaciones subraya la importancia de cumplir con nuevas disposiciones regulatorias y garantizar la transparencia ética. En el aspecto social, el 62% prioriza la retención de talento como un riesgo clave, mientras que en lo ambiental, los eventos climáticos extremos y la seguridad energética (33%) son las mayores preocupaciones para la región.

Mynor Pacheco, Socio Director de la firma en Costa Rica, concluyó que desarrollar capacidades que impulsen la resiliencia será decisivo para fortalecer la competitividad regional en 2026.

