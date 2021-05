Las visualizaciones de videos sobre yoga en YouTube crecieron un 165% de 2019 a 2020

(6/May/2021 – web) Panamá.- La comunidad de creadores de contenido sobre Yoga está compuesta por practicantes de esta disciplina que comparten rutinas de ejercicios y consejos para mantener un estilo de vida saludable, incluidas guías de meditación. Mientras las vistas de contenidos de esta comunidad crecieron anualmente durante los últimos cinco años, se registró un crecimiento significativo en 2020: las visualizaciones aumentaron más de un 165% de 2019 a 2020. Esto se debe a las medidas de aislamiento y distanciamiento social que obligaron a las personas a llevar sus rutinas de ejercicio al interior de sus casas y se inclinaron por buscar entre los creadores de la comunidad del yoga, la ayuda necesaria para regular sus necesidades físicas y emocionales.

A finales de 2020, el informe “Watching the Pandemic” YouTube analizó tendencias en visualizaciones y encontró que usuarios de todas partes del mundo tienen algo en común: el interés por el Cuidado Personal, la Conexión social y la Identidad.

Búsquedas del término “Yoga” en YouTube Panamá durante los últimos 12 meses

● Se registró un pico de interés de búsqueda a fines de agosto de 2020, coincidiendo con el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio en el país.

● Algunas de las consultas relacionadas al término de búsqueda que se destacan son: “Malovaelena- Canal de Youtube” y “Yoga para niños”.

● Las regiones donde este término despertó mayor interés fueron: Coclé, Los Santos, Panamá. Veraguas y Bocas del Toro.

A la hora de hablar de cifras sobre esta comunidad, se puede mencionar que:

● En YouTube hay más de 2 mil canales relacionados con el yoga.

● Las visualizaciones globales de videos de esta comunidad aumentaron más de un 165% desde 2019 a 2020.

● El promedio diario de videos subidos por los creadores de esta disciplina aumentaron más de 10 veces durante los últimos cinco años.

Creadores y contenido

En Latinoamérica, la presencia en esta comunidad está marcada por la creadora chilena MalovaElena, quien tiene el segundo canal de yoga con más suscriptores (2.8 millones) a nivel global, y que destaca por ser instructora de yoga Vinyasa. Otros de los creadores más populares son Yoga With Adriene (Estados Unidos, 9,2 millones de suscriptores), BohoBeautifulYoga (Canadá, 1,9 millones de suscriptores), Xuan Lan Yoga, (España, 1.3 millones de suscriptores) y Mady Morrison (Alemania, 1.2 millones de suscriptores)

Por otro lado, el video de MalovaElena, Yoga Para Principiantes: Dia 1 Todo cuerpo – 25 min fue uno de los más populares de la plataforma en esta temática durante el 2020. Junto a este también se encuentran: 15 Min. Full Body Stretch: Daily Routine for Flexibility, Mobility & Relaxation de Mady Morrison, Core and shoulder strength through yoga de Sonal Sharma Yoga y Day 1 – Invite: Breath – A 30-Day Yoga Journey de Yoga With Adriene

Tendencias

Muchos creadores diferencian sus clases enmarcándolas de acuerdo a diferentes emociones (yoga para la incertidumbre), momentos del día (yoga para dormir), nivel de experiencia (Yoga para principiantes) y condiciones físicas (Yoga para el dolor de espalda). Entre estos contenidos, los videos con rutinas para principiantes son especialmente comunes, lo que habla de una tendencia más amplia que busca desarrollar nuevas habilidades y que surgió durante el último año.

Desafíos de 30 días y prácticas: Creadores populares como Yoga with Adriene y Yoga with Tim, construyen un sentido de estructura y responsabilidad para sus seguidores por medio de sus desafíos de 30 días y viajes de yoga. En 2020, se registraron más de 89 millones de visualizaciones entre los creadores de la comunidad en videos con las palabras “30 días” en el título.

El poder de una estética en común: Yoga with Adriene puede ser considerado como uno de los canales que ayudó a desarrollar una identidad visual dentro de la comunidad: el diseño de su hogar/estudio minimalista fue adoptado por muchos creadores. Esta estética en común, es una poderosa herramienta para establecer una sensación de familiaridad y comunidad, y está en la raíz de otras tendencias como el estilo casa de campo o la academia oscura.

Vía CCKCENTROAMÉRICA