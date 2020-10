LG y Luxury Italian Lifestyle acuerdan desarrollar futuros proyectos en conjunto

(26/Oct/2020 – web) Panamá.- LG Electronics (LG) y la marca italiana premium de muebles y estilo de vida Molteni & C S.P.A han acordado llevar a cabo una variedad de proyectos conjuntos que incluyen exposiciones y eventos en nombre de la marca LG SIGNATURE. La colaboración brindará a los consumidores la oportunidad de experimentar el refinamiento y la conveniencia de una vida de lujo al mostrar la artesanía de Molteni&C y el liderazgo tecnológico y de diseño de LG SIGNATURE.

El televisor insignia LG SIGNATURE OLED 8K de LG que se exhibe en el Museo Molteni en Giussano en las afueras de Milán, Italia, es la primera colaboración y un testimonio de la visión y filosofía compartidas de las dos compañías. Un segundo LG SIGNATURE OLED 8K se exhibirá en la apertura de la nueva tienda insignia de Molteni&C en París, Francia, a finales de este año, con otros productos LG SIGNATURE que se exhibirán en las tiendas Molteni&C de Europa y América del Norte.

El Grupo Molteni fue fundado por Angelo Molteni en 1934 y rápidamente se ganó la reputación de muebles exquisitamente elaborados y de alta calidad, una reputación que solo se ha fortalecido con los años. Hoy, la distinguida marca ha encontrado una nueva audiencia, ya que el atractivo atemporal y la elegancia sin esfuerzo de las hermosas colecciones de la marca resuenan entre los millennials preocupados por el diseño de todo el mundo. La filosofía The Art of Living de Molteni&C resuena estrechamente con la creencia de LG SIGNATURE en The Art of Essence, ya que tanto la búsqueda de un diseño elegante y funcional como el uso de las últimas tecnologías y técnicas unen aún más estas dos marcas premium.

«Colaborar con Molteni&C, una empresa que comparte nuestra visión y está alineada con nuestros valores fundamentales, es beneficiosa para todos, especialmente para los consumidores que aprecian los aspectos más sutiles de la vida», dijo Kim Jin-hong, director de Global de LG Electronics. Centro de marketing. «A través de este esfuerzo conjunto, esperamos demostrar cómo la combinación de tecnologías de vanguardia con una estética hermosa y moderna puede crear un espacio habitable más lujoso y refinado».

“Es un placer colaborar con LG SIGNATURE y esperamos brindarles a los consumidores una experiencia que demuestre el valor inconmensurable del buen diseño”, dijo Giulia Molteni, directora de marketing y comunicaciones de Molteni Group. «A través de nuestros muebles y los productos de LG SIGNATURE, es posible lograr un entorno de vida donde la belleza y la funcionalidad coexistan en perfecta armonía».

Vía DH Consulting