¿Llegará a su fin alguna vez la disrupción?

• Predicciones 2022 sobre gestión inteligente del gasto y la red de negocios

(17/Ene/2022 – web) Centroamérica.- A pesar de todo lo ocurrido en 2020, el 2021 siguió deparándonos aún más sorpresas. En esta misma época del año pasado esperábamos ansiosamente el lanzamiento de la vacuna y el regreso a la vida tal como la conocíamos antes del COVID-19. Si nos adelantamos hasta el día de hoy, todavía estamos siendo testigos del efecto persistente de la pandemia, que sigue causando estragos en todo el mundo, con una interrupción generalizada de la cadena de suministro y las variantes del virus que no dejan de sembrar incertidumbre.

En 2020, el pánico llevó a un nivel de compras que causó faltantes de papel higiénico. En 2021 lidiamos con el impacto de la escasez de microchips en las industrias automotriz y de alta tecnología. Y quienes no hicimos las compras navideñas antes de Halloween, es muy posible que algunos regalos no hayan llegado hasta el año nuevo. Como si esto fuera poco, todas las industrias, desde la gastronomía y el comercio minorista hasta la fabricación y la logística, se esfuerzan por llenar puestos de trabajo vacantes para satisfacer la creciente demanda comercial frente a la continua evolución de las restricciones por COVID.

Entre los aspectos positivos, las empresas continúan recuperándose y están buscando soluciones para gestionar sus desafíos continuos de abastecimiento, cadena de suministro y mano de obra. Le preguntamos a los líderes de opinión globales de SAP su perspectiva sobre qué esperar en 2022. Esto es lo que manifestaron:

“El impacto de los cierres provocados por la pandemia subraya que la economía mundial es una economía en red. Las organizaciones saben que ninguna hace negocios en forma aislada: el éxito depende no solo de la capacidad para cumplir de una empresa, sino también de la capacidad de todas las entidades que conforman su cadena de suministro. Para adaptarse a los desafíos de negocio que cambian sin cesar, los líderes de procesos de cadena de suministro y compras (procurement) buscarán cada vez más soluciones basadas en la nube y en red para brindar la innovación que necesitan, con el fin de facilitar la alineación continua de su estrategia de gastos con su estrategia de negocio”. – John Wookey, President, Intelligent Spend and Business Network, SAP

“Puertos de carga obstruidos, atrasos en la red ferroviaria y escasez en el suministro de gas y microchips… 18 meses después y todavía estamos sintiendo las repercusiones económicas de las perturbaciones provocadas por Covid-19. Esperábamos que el negocio volviera a la ‘normalidad’ en 2021. Al entrar en un nuevo año, nos damos cuenta de que ‘la disrupción es la nueva normalidad’ y la resiliencia es una de las principales prioridades. En 2022, las empresas deben formalizar la resiliencia, construyendo una ejecución sostenible de la cadena de suministro que respalde el crecimiento de negocio. A pesar de la volatilidad, las organizaciones deben tomar distancia y considerar el gasto de manera integral. Un enfoque integrado de gestión de gastos que abarque compras, la fuerza laboral externa y la gestión de viajes y gastos proporcionará a los clientes la visibilidad y la agilidad que necesitan para adaptarse a los cambios en sus mercados mientras continúan impulsando sus objetivos de negocio”. – Etosha Thurman, Chief Marketing and Solutions Officer, Intelligent Spend and Business Network, SAP

“Han pasado casi dos años desde que la pandemia comenzó a causar estragos en las empresas del mundo, poniendo de manifiesto la fragilidad de las cadenas de suministro lineales y la necesidad de una economía más interconectada. Durante este tiempo, muchas empresas modificaron su visión del área de compras, pasa de ser un control de costos a ser un habilitador estratégico. Al entrar en 2022, muchos líderes de compras tienen la tarea de alinear cada decisión de gasto con sus estrategias corporativas generales. Para cumplir mejor con esta responsabilidad, estos profesionales necesitarán una visión integrada del gasto total en toda la empresa y en lo más profundo de su cadena de suministro. Este nivel de visibilidad permitirá el intercambio de información y la colaboración que se necesitan para contribuir a beneficios de negocio más sólidos, incluida una mejor gestión de inventario, tiempos de entrega más predecibles, fuentes alternativas de suministro, mayor cumplimiento de los proveedores y, por supuesto, ahorros continuos de costos”.– Jeff Collier, Chief Revenue Officer, Intelligent Spend and Business Network, SAP

“Si algo nos ha enseñado el 2021 es que incluso la mejor de las predicciones no pudo anticipar algunos de los desafíos que el mundo ha experimentado. Por el contrario, lo que ocurrió fue que las organizaciones de compras (procurement) dejaron de simplemente administrar y optimizar procesos y pasaron a ser fundamentales para la resolución de problemas críticos para el negocio. En 2022, los profesionales de compras deben ser audaces al adoptar este mandato y proponer soluciones que ayuden a las empresas a navegar por aguas turbulentas e inciertas. Las soluciones creativas de compras pueden abordar algunos de los mayores desafíos que las empresas continúan enfrentando en la actualidad: gestionar la escasez de suministro, repensar una cadena de abastecimiento globalizada, apoyarse en una fuerza laboral externa vibrante frente a la ‘Gran Renuncia’ y centrarse en el capital de trabajo en un momento de inflación global en alza. Seamos osados y redefinamos los paradigmas tradicionales para abordar estos retos”.- Baber Farooq, Head of Market and Solution Strategy, Procurement Solutions, SAP

Fuente/Foto: SAP