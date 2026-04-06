LLYC advierte que el 30% de las noticias falsas en internet afectan al sector alimentario

La agencia LLYC propone una metodología basada en evidencia científica y anticipación con inteligencia artificial para frenar el impacto de las noticias falsas en la cadena alimentaria.
Informe de LLYC analiza cómo combatir las noticias falsas en la industria alimentaria
• Un nuevo estudio de LLYC revela que la desinformación alimentaria erosiona la confianza del consumidor y se propaga con mayor velocidad que los datos científicos verificados.
(06/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La proliferación de noticias falsas en el entorno digital ha alcanzado niveles críticos para la industria alimentaria, representando ya el 30% del contenido desinformativo que circula en internet. De acuerdo con el informe «Salud, alimentación y fake news» presentado por la agencia LLYC, estos mensajes sin sustento se difunden hasta siete veces más rápido que la información veraz, generando una erosión progresiva en la confianza de los consumidores hacia la cadena de suministro y la seguridad de los alimentos.
El estudio subraya que la complejidad técnica de la nutrición, donde la mayoría de las investigaciones son observacionales y no confirman causa-efecto, es aprovechada en redes sociales por nuevos prescriptores e influencers. Estos actores suelen simplificar excesivamente la ciencia, categorizando productos bajo etiquetas subjetivas de «buenos» o «malos» sin el respaldo de evidencia sólida.
Anatomía y patrones de la desinformación
Mediante el uso de inteligencia artificial, LLYC ha identificado tres tipologías de narrativas de desinformación que afectan al mercado:
• Explosiva: Caracterizada por picos masivos de publicaciones en periodos cortos, generalmente politizando alertas sanitarias reales.
• Por goteo: Un deterioro progresivo de la reputación de un producto a través de mensajes negativos acumulados durante años.
• Dual: Ataques simultáneos que cuestionan tanto el perfil nutricional como el impacto medioambiental de un ingrediente.
Casos emblemáticos como la crisis de las fresas, el panga o el aceite de palma demuestran que la desinformación no solo altera la percepción pública, sino que impacta directamente en las ventas y genera presiones regulatorias innecesarias.
Para mitigar este fenómeno, el informe propone un decálogo orientado a la transparencia y la educación nutricional. Se destaca la necesidad de una coordinación estrecha entre la industria, la academia, los reguladores y los medios de comunicación para fomentar la alfabetización mediática del usuario final. Asimismo, el documento resalta que modelos como la dieta mediterránea mantienen su validez por contar con décadas de respaldo científico, a diferencia de las tendencias dietéticas volátiles.
Gestión del riesgo y resiliencia organizacional
Como conclusión, la metodología planteada por LLYC para enfrentar las noticias falsas se estructura en tres fases críticas. La primera es la anticipación, mediante el análisis predictivo para detectar narrativas antes de su escalada. La segunda es la respuesta coordinada con mensajes basados en evidencia científica durante el punto crítico de la crisis. Finalmente, la fase de recuperación se enfoca en evaluar los daños y reconstruir la confianza del público. El informe concluye que la resiliencia de las organizaciones depende de cultivar una comunicación coherente y transparente de manera previa a cualquier crisis informativa.
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