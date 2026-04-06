LLYC advierte que el 30% de las noticias falsas en internet afectan al sector alimentario

• Explosiva: Caracterizada por picos masivos de publicaciones en periodos cortos, generalmente politizando alertas sanitarias reales.

• Por goteo: Un deterioro progresivo de la reputación de un producto a través de mensajes negativos acumulados durante años.

• Dual: Ataques simultáneos que cuestionan tanto el perfil nutricional como el impacto medioambiental de un ingrediente.

Casos emblemáticos como la crisis de las fresas, el panga o el aceite de palma demuestran que la desinformación no solo altera la percepción pública, sino que impacta directamente en las ventas y genera presiones regulatorias innecesarias.

Para mitigar este fenómeno, el informe propone un decálogo orientado a la transparencia y la educación nutricional. Se destaca la necesidad de una coordinación estrecha entre la industria, la academia, los reguladores y los medios de comunicación para fomentar la alfabetización mediática del usuario final. Asimismo, el documento resalta que modelos como la dieta mediterránea mantienen su validez por contar con décadas de respaldo científico, a diferencia de las tendencias dietéticas volátiles.

Gestión del riesgo y resiliencia organizacional

Como conclusión, la metodología planteada por LLYC para enfrentar las noticias falsas se estructura en tres fases críticas. La primera es la anticipación, mediante el análisis predictivo para detectar narrativas antes de su escalada. La segunda es la respuesta coordinada con mensajes basados en evidencia científica durante el punto crítico de la crisis. Finalmente, la fase de recuperación se enfoca en evaluar los daños y reconstruir la confianza del público. El informe concluye que la resiliencia de las organizaciones depende de cultivar una comunicación coherente y transparente de manera previa a cualquier crisis informativa.

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