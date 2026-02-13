Informe de Mapfre Economics advierte sobre riesgos fiscales y geopolíticos en 2026

Mapfre Economics proyecta un crecimiento global frágil del 3,1% para 2026

• Mapfre Economics anticipa una desaceleración en las principales potencias económicas, mientras Asia Pacífico liderará la expansión global.

(13/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La economía mundial registrará un avance del 3,1% en 2026 y del 3% en 2027, aunque bajo un escenario de alta incertidumbre, según advirtió Mapfre Economics en su más reciente informe titulado «Panorama económico y sectorial 2026». El estudio, publicado por Fundación Mapfre, destaca que el próximo año se caracterizará por un crecimiento moderado, una inflación en proceso de ralentización y políticas fiscales con espacios de acción cada vez más reducidos.

Riesgos y proyecciones globales

De acuerdo con el reporte, el año 2026 se perfila como una transición frágil hacia el crecimiento potencial global. En este marco, la geopolítica surge como un factor crucial que reorganiza el comercio internacional y los flujos de inversión. Para Estados Unidos, Mapfre Economics prevé un crecimiento del 2,2% en 2026, alertando sobre el deterioro fiscal estadounidense como un riesgo para la estabilidad financiera. Por su parte, la Eurozona presentaría una expansión más contenida de 1,2%, enfrentando desafíos estructurales persistentes.

Panorama para América Latina y Asia

Para la región latinoamericana, el informe proyecta un crecimiento del 2,1% en 2026, favorecido por un equilibrio gradual entre la expansión y la desinflación. Esta tendencia es de particular relevancia para economías como la de Panamá, debido a su exposición al comercio logístico y al turismo. Mientras tanto, Asia Pacífico continuará liderando el dinamismo mundial con una expansión prevista del 4,6%, donde el desempeño de China (4,5%) seguirá impactando las cadenas logísticas globales y el tránsito por el Canal de Panamá.

Estabilidad en el sector asegurador

En el ámbito sectorial, el análisis de Mapfre Economics indica que el mercado asegurador conservará una trayectoria de crecimiento sostenible durante el periodo 2026-2027. El segmento de No Vida se verá beneficiado por la normalización de costos, mientras que el ramo de Vida aprovechará el entorno de tasas de interés. En América Latina, se identifican oportunidades clave en seguros de salud, protección de ingresos y gestión de riesgos climáticos, sectores donde aún existe una brecha importante de aseguramiento.

