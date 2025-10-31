El reguetón y el trap toman el relevo: 7 de cada 10 éxitos de música española son en español, pero con sonido urbano latino

Estudio del O bservatorio N ebrija analiza cómo la música española se reconfigura como nexo del sonido urbano latino

• El estudio, que analizó más de 54,000 canciones en las últimas tres décadas, sitúa a artistas latinos como los nuevos dominadores de las plataformas digitales españolas, donde la música española se ha redefinido por su carácter híbrido y su fusión con el sonido urbano latino.

(31/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Madrid, España.- España ha dejado de exportar música y voces para importar éxitos y ritmos. En las últimas tres décadas, el sonido urbano latino, impulsado por el reguetón y el trap, se ha impuesto y ha reconfigurado la identidad musical española, cediendo el pop español y el sonido anglosajón su anterior dominio. Según el informe El español y la música en España: de exportar voces a importar éxitos, realizado por el Observatorio Nebrija del Español, la música nacional ha dejado atrás su «marca España».

El estudio analizó 714 listas de éxitos y 54,320 canciones de rankings de ventas, radio y plataformas como Spotify y YouTube. La principal conclusión es que el español domina el consumo musical: siete de cada diez canciones de éxito en España se cantan en español. No obstante, este triunfo es impulsado principalmente por voces de artistas latinos, que han cambiado el paisaje sonoro.

El español domina, pero lo latino lidera

El informe califica a 2023 como «el año del boom de la música en español», pues registró el mayor volumen de canciones en este idioma en todas las listas analizadas.

A partir de 2018 y 2019, la presencia de canciones en español se disparó y predominó en todos los rankings. Las listas con mayor presencia de español son las de YouTube, con un promedio del 94%, seguida de Spotify, con un 87%.

Lourdes Moreno Cazalla, doctora en Comunicación Audiovisual y autora del estudio, sostiene que «el español en la música ya no solo es lengua de identidad local, sino motor global de consumo con múltiples acentos». En este nuevo contexto, España ha dejado de imponer una «marca propia» para convertirse en un nexo entre lo local y lo latino.

Un cambio generacional y de plataformas

El fenómeno de la música española sonido urbano latino es un reflejo de un cambio social y generacional. Artistas como Bad Bunny, Karol G, Feid, Myke Towers y Peso Pluma dominan el Top 50 de Spotify en España con reguetón, trap latino y ritmos urbanos.

El informe sitúa a la canción La tortura de Shakira y Alejandro Sanz en 2005 como el momento simbólico que anticipó esta irrupción. Canciones como Colgado en tus manos, Despacito y Bailando son las que más semanas han permanecido en el número 1 desde 2005.

Otros hallazgos del estudio:

• Ventas femeninas: En los últimos cinco años se ha notado una mayor relevancia en las ventas de artistas femeninas con proyección internacional (Karol G, Shakira, Rosalía, Aitana, Ana Mena y Lola Índigo).

• Radio vs. Digital: La radio es el medio con el porcentaje más bajo de canciones en español (38% en promedio), mientras que las plataformas digitales como Spotify (13 semanas) y YouTube (10 semanas) tienen temas con una permanencia mucho menor que la radio musical (37 semanas).

• Artistas españoles: La radio musical redujo el porcentaje de música de artistas españoles al 26% en 2023, en favor de los artistas latinos (44%). Figuras como Rosalía, Quevedo, Aitana y Bad Gyal navegan entre sus raíces culturales y los nuevos sonidos latinos para conectar con audiencias globales.