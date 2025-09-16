Las mejores campañas de publicidad exterior son premiadas en el OOH Day 2025

JCDecaux premia la excelencia en publicidad exterior de Panamá en el OOH Day 2025

• JCDecaux celebró el OOH Day 2025, un evento que reunió a expertos para analizar las tendencias globales y donde se galardonaron las campañas más destacadas del año en publicidad exterior.

(16/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- JCDecaux Panamá, filial de JCDecaux SE, celebró el OOH Day 2025, un evento que se ha posicionado como referente para la industria de la publicidad exterior en el país. El encuentro congregó a líderes del sector para analizar las tendencias globales y la creatividad que está transformando este medio, sirviendo también como escenario para la entrega inaugural de los premios JCDecaux, que reconocieron la excelencia en creatividad, innovación y efectividad publicitaria.

En total, 12 campañas fueron galardonadas. Entre los ganadores del Oro destacaron las campañas Amor por la frescura (Supermercado Rey), No hay llama como la de BIC (BIC), La marca china número 1 en Panamá (Geely) e Incendio Mental (Balboa Ice).

Tendencias y Perspectivas del Mercado

Durante el evento, Lucía Rodríguez, curadora de tendencias y oradora de GoAd Media, compartió los aspectos más destacados del festival Cannes Lions 2025. Hizo énfasis en el papel crucial de la inteligencia artificial en el proceso creativo y la importancia de que las marcas sostenibles se construyan con un propósito claro y consistente.

Por su parte, María Fernanda Jurado, Account Director de Kantar Centroamérica y Caribe, señaló que, ante un consumidor cada vez más exigente, la clave del éxito reside en la adaptación de las piezas, la relevancia del mensaje y un mix de medios bien orquestado. Según Jurado, la publicidad exterior está logrando un gran impacto debido a su percepción de innovación.

Un Reconocimiento al Talento Creativo

Nicolas De Tapol, Director General de JCDecaux Panamá, destacó que el evento se ha consolidado como la plataforma ideal para conectar a los líderes del sector y para visibilizar el talento creativo local, así como para fomentar nuevas experiencias publicitarias en el país.

En esta primera edición, la campaña Amor por la frescura, de la agencia Star5, se llevó el máximo galardón en la categoría Mejor Ejecución Visual. La campaña No hay llama como la de BIC fue premiada como Mejor Campaña Digital-Out-of-Home, mientras que Publicis Media obtuvo el Oro por la campaña Incendio Mental de Balboa Ice en la categoría Mejor Experiencia de Marca. La agencia BCOMM fue reconocida con el premio a la Mejor Efectividad por la campaña La marca china número en Panamá.

El Futuro de la Publicidad Exterior

Karla Almanza, Directora Comercial de JCDecaux Panamá, comentó que el medio exterior sigue siendo uno de los canales más efectivos para captar la atención del consumidor. Subrayó que, en la actualidad, este sector permite integrar métricas y herramientas que ayudan a los anunciantes a evaluar el impacto de sus acciones.

El jurado estuvo compuesto por diez expertos nacionales e internacionales en creatividad, marketing y medios, quienes evaluaron las campañas basándose en criterios de innovación, impacto y conexión con el público. Entre los jueces se encontraban figuras destacadas como Lucía Rodríguez, Milagros Martínez-Botacio y Grey Díaz.

Tras el éxito de esta primera edición, JCDecaux anunció que los Premios de Creatividad se celebrarán nuevamente en 2026, reafirmando el compromiso de la compañía con la evolución de la publicidad exterior en Panamá. Como líder mundial en comunicación exterior, la empresa busca inspirar a las marcas a conectar con sus audiencias de manera más relevante y transformadora.