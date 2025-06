Pagos digitales en Panamá: el 89 % de las pymes los considera vitales para crecer

Pagos digitales en Panamá impulsan ventas y eficiencia en pequeñas empresas

Nuevo informe de Mastercard revela que la digitalización es clave para el crecimiento y la sostenibilidad de las pequeñas empresas

(27/Jun/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- En el marco del Día Mundial de las Pymes, Mastercard presentó los hallazgos de su más reciente informe regional “Pymes: El panorama de adopción de pagos digitales en América Latina y el Caribe”, que destaca el papel transformador de los pagos digitales en Panamá y en la región. El informe concluye que, para muchas pequeñas y medianas empresas, digitalizar sus formas de cobro no es solo una opción conveniente, sino una necesidad estratégica.

Según el estudio, que encuestó a más de 2,100 pymes en 14 países, el 89 % de las pymes panameñas considera los pagos digitales como esenciales para escalar su negocio. Además, el 88 % afirma que aceptar estos métodos de pago les ha permitido ahorrar tiempo y dinero, mientras que el 87 % observa un aumento en sus ventas desde su implementación.

“Las pymes son la columna vertebral de nuestra economía, y su futuro depende de qué tan rápido y efectivamente se digitalicen”, destacó Soledad Rovira, Country Manager de Mastercard para Panamá y Belice. “Nuestro compromiso es brindar soluciones seguras, escalables y sin fricciones que les permitan prosperar y fortalecer a sus comunidades.”

El informe también revela datos sobre los retos de la no digitalización: el 62 % de las pymes que no aceptan pagos digitales pierde clientes semanalmente por esta razón, y el 66 % de las empresas que sí los utilizan asegura que no podrían continuar operando sin ellos. Incluso entre quienes aún no han adoptado estas soluciones, el 81 % manifiesta interés en hacerlo a corto o mediano plazo.

Además de facilitar las ventas, los pagos digitales mejoran la eficiencia operativa:

• El 83 % de las pymes encuestadas considera que simplifican la contabilidad y aumentan la seguridad.

• El 82 % destaca una mejor experiencia para el cliente y facilidades en los pagos transfronterizos.

• El 78 % cree que incrementan las posibilidades de acceder a crédito.

• El 75 % ya los utiliza para pagar a sus proveedores.

Estos resultados refuerzan el compromiso global de Mastercard con la inclusión financiera. A la fecha, la compañía ha conectado a 50 millones de micro, pequeñas y medianas empresas al ecosistema digital, y continúa trabajando para ampliar ese impacto mediante alianzas estratégicas y tecnologías confiables.