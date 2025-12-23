Panama Black Weekend 2025 dinamiza el retail con aumento en compras de turistas regionales

Datos de Visa confirman éxito comercial del Panama Black Weekend 2025

(23/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Panama Black Weekend 2025, evento organizado por la Asociación Panameña de Centros Comerciales (APACECOM), reportó un desempeño sobresaliente en la actividad comercial tanto local como extranjera. De acuerdo con datos proporcionados por Visa, obtenidos en un análisis de siete días alrededor de la jornada celebrada del 3 al 5 de octubre, se registraron aumentos significativos en las categorías de compras al por menor (retail shopping) en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Dinamismo en el consumo local y regional

En el mercado interno, el uso de tarjetas Visa emitidas en Panamá mostró un crecimiento superior al 20% en el sector de retail. Este incremento refleja una mayor disposición de consumo por parte de la población nacional y un flujo constante de transacciones durante la semana de ofertas.

A nivel internacional, el gasto presencial de turistas provenientes de los principales corredores de viaje hacia el país creció un 30%. Los datos de Visa destacan comportamientos específicos por nacionalidad: los visitantes de Guatemala lideraron el crecimiento con un aumento superior al 80%, seguidos por los costarricenses con casi un 50%, hondureños con más del 20% y ecuatorianos con un incremento cercano al 5%. Estas cifras posicionan a Panamá como un destino estratégico para el turismo de compras en las Américas.

Colaboración estratégica y visión sectorial

Liz Marie Pareja, Gerente General de Visa Panamá, Nicaragua y Belice, destacó que estos resultados son consecuencia de la colaboración estratégica entre sectores para potenciar el comercio y el turismo. La ejecutiva subrayó que los hallazgos confirman la consolidación de Panamá como un centro regional para experiencias de consumo de alto valor.

Por su parte, la presidenta de APACECOM, Bonny Sánchez, señaló que la asociación mantiene un trabajo constante para promover los centros comerciales a nivel internacional. Sánchez enfatizó que atraer compradores regionales impacta directamente de forma positiva en la economía nacional, fortaleciendo la imagen del país como destino comercial preferente.