El décimo tercer mes de diciembre es el más esperado por el 86% de los panameños, revela estudio de Konzerta

Productividad y felicidad laboral aumentan en Panamá ante la cercanía del décimo tercer mes

• El 79% de los panameños afirma sentirse más motivado y feliz en su trabajo cuando se aproxima el pago de diciembre, el cual es considerado clave para aliviar la presión financiera de la temporada.

• El principal destino del décimo tercer mes de diciembre es la compra de regalos navideños, que concentra el 41% de su uso, superando el pago de deudas.

(03/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Según el estudio Décimo tercer mes de Konzerta, portal líder de empleo en Panamá, el 86% de las personas trabajadoras asegura que el pago del décimo de diciembre es el más esperado y útil del año. La cifra se encuentra 4 puntos porcentuales por encima de la medición del año pasado, cuando el 82% mencionaba esperarlo con ansias. Sin embargo, el 9% de los talentos dice que el décimo de abril le resulta más útil, mientras que el 5% indica que el décimo agosto es el más esperado.

El 79% de las personas trabajadoras menciona sentirse más motivado y feliz en su trabajo cuando se acerca este pago, frente al 21% que dice que no influye en su motivación. En 2024 el 76% mencionaba sentirse más motivado al recibir este pago, frente al 24% que no.

Además, el 77% de las personas trabajadoras aseguran que son más productivas cuando se acerca este pago, mientras el 23% restante indica que la cercanía de este pago no repercute en su productividad.

4 de cada 10 panameños utiliza el décimo de diciembre para compras navideñas

En 2024 el 37% de los talentos mencionaba que usaba el décimo para pagar deudas. A diferencia de 2024, este año el 41% de los panameños dice que utilizará el décimo de diciembre para compras navideñas; el 21% para pagar deudas; el 12% lo ahorra; el 11% lo invierte; y el 15% lo utiliza de otra forma.

De hecho, el 80% de los panameños indica que el décimo le ayuda a aliviar la presión financiera en meses de altos gastos como diciembre.

“El estudio de Décimo tercer de diciembre muestra la importancia que le da el panameño a esta partida del salario. El 86% dice que espera recibirlo con ansias, incluso más que las partidas de abril y agosto. Su principal uso este año son las compras de la temporada navideña con un 41%, seguido del pago de deudas con el 21%, el 12% prefiere ahorrarlo, el 11% indica que lo va a invertir y el 15% restante lo utilizará de otras formas” indica Jeff Alejandro Morales, gerente de Marketing de Konzerta.

Solo el 16% de los talentos estaría dispuesto a renunciar antes del pago del décimo

El 84% de las personas trabajadoras no considera renunciar antes de recibir el décimo tercer mes, mientras que a el 16% no le importaría terminar un contrato laboral aunque se aproxime el pago.

El 61% de las personas trabajadoras dice que el pago del décimo mejora de forma positiva sus finanzas

El décimo tercer mes también impacta de forma positiva en la economía de los talentos, el 61% de los trabajadores indicaron que el pago del décimo mejora mucho o muchísimo sus finanzas; el 23% señala que las mejora regularmente; el 8% menciona que mejora casi nada; y otro 8% dice que no mejora nada su salud financiera.