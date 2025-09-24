Perú acelera su digitalización financiera con crecimiento exponencial

La digitalización financiera se multiplica por nueve en seis años en Perú

• Un informe de Perú Payments revela que el crecimiento en la digitalización financiera en Perú está ligado a la pandemia y la interoperabilidad, generando nuevas oportunidades y desafíos en seguridad.

(24/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Lima, Perú.-. El proceso de transformación del sistema financiero peruano avanza a paso firme con un crecimiento exponencial de los pagos digitales. Según datos de Perú Payments, la digitalización financiera experimentó un aumento acumulado del 884% entre 2019 y 2024. Este salto significativo evidencia una mayor adopción tecnológica, pero también presenta desafíos urgentes en materia de seguridad y educación financiera.

Un avance con retos pendientes

A pesar de estos avances, Perú aún se encuentra rezagado en comparación con el promedio regional en inclusión financiera. Mientras que el 79% de la población de América Latina tiene acceso a productos financieros básicos, en Perú solo el 57% de los adultos posee una cuenta bancaria. Esta cifra mejora al 67% si se incluyen las billeteras digitales.

Según Federico dos Reis, CEO de INFORM para Latinoamérica, la digitalización fomenta la inclusión de sectores tradicionalmente excluidos y reduce los riesgos asociados al uso de efectivo. Además, esta expansión favorece la formalización de la economía al mejorar la trazabilidad de las transacciones y facilitar la recaudación fiscal, lo que “hace que el dinero sea más difícil de ocultar”.

Este crecimiento está ligado a dos factores principales: el cambio de hábitos durante la pandemia y la implementación de la interoperabilidad por parte del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) en 2022. El BCRP continúa fortaleciendo la infraestructura y explorando innovaciones como el primer piloto de dinero digital y nuevas regulaciones para la iniciación de pagos.

La seguridad como condición indispensable

El aumento de la digitalización también trae consigo un incremento en los fraudes informáticos. Federico dos Reis advierte que el desafío es digitalizar con inteligencia y seguridad, utilizando herramientas basadas en inteligencia artificial híbrida para detectar patrones de riesgo en tiempo real y anticiparse a los delitos financieros.

El ejecutivo sostiene que la protección inteligente y proactiva “ya no es una opción, sino una condición indispensable para construir una economía digital realmente inclusiva”. Aunque Perú ha iniciado un camino relevante hacia la modernización, debe acelerar su capacidad tecnológica e institucional para capitalizar los beneficios de la digitalización sin exponerse a sus riesgos.