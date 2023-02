En este sentido, another , la agencia global con la oferta más grande de servicios en el mercado latinoamericano, realizó el webinar “Performance, un enfoque en resultados. ¿Qué le depara al Performance Marketing en 2023?” , liderado por la Inbound & Performance Director de la agencia, Steffy Hochstein, donde resolvió varias dudas sobre el futuro de este tema.

El performance marketing es una campaña basada 100% en resultados donde se puede rastrear al público objetivo, y es ideal para generar acciones puntuales.

En este tipo de campañas todo es medible, lo cual permite calcular el éxito basados en resultados donde se puede cuantificar la efectividad y rendimiento, explicó Hochstein.

Entre sus beneficios, las campañas trackean el journey del usuario, desde que entra a cualquiera de los diferentes canales hasta que dan click al sitio web. Otra de sus virtudes se encuentra en la optimización, en este campo del marketing se llega al entendimiento de la audiencia, porque se puede medir en tiempo real además de realizar optimizaciones más efectivas, y generar distintas estrategias para un mismo público o distintas segmentaciones.

“Al poder entender mejor cuáles son las necesidades de nuestros clientes podemos tomar mejores decisiones para nuestro negocio, para justamente llegar a este cliente y poder potencializar el objetivo que traigamos”, aseveró la directora de Directora de Performance de another. ​ ​

En resumen, aseguró que las ventajas se encuentran en medir campañas, en el media mix donde se puede entender de qué manera llegar a la audiencia target, y en el aseguramiento de conversiones, la cual tiene como objetivo crear estrategias más completas, basadas en resultados, en esta última es posible calcular los efectos finales y proyectar el ROI de manera más certera.

Hochstein indicó que para entender las estrategias del performance primero se debe entender el objetivo de los negocios, de lo contrario será complicado llegar a donde se desea.

Señaló que para entender las estrategias se debe catalogar cuatro puntos específicos para llegar a las metas que desean los clientes.

La experta sostuvo que, dependiendo del objetivo, se deben establecer los KPI’S a alcanzar, estos dependen de cada estrategia y presupuesto, además que existen cuatro pilares para medir el performance marketing por volumen: awareness, engagement, consideration y adquisición.

El público siempre está evolucionando, y el comportamiento nunca deja de evolucionar, en este sentido, Hochstein agregó que la adaptación es fundamental para llegar a las generaciones y objetivos. ​

Parte de las tendencias de este año en el performance, la aplicación de TikTok será fundamental debido a que llegó para quedarse y se ha convertido en el nuevo buscador para la generación Z. Según datos de Google , el 40% de los usuarios entre 18 y 24 años prefiere utilizar TikTok o Instagram como buscador cuando tienen interacción de comprar, mientras que el 58% de las estrategias de marketing en 2022 aumentaron la inversión en TikTok en el sector B2B.

Además, presentó beneficios de TikTok ads que son fundamentales para entender el futuro del performance:

● New kid on the block. Es el chico nuevo del barrio. Aunque hay algunos países donde esta aplicación se encuentra prohibida, sin embargo, hay varias oportunidades para publicidad debido a que este segmento es nuevo.

● Target on point. La posibilidad de segmentación de la plataforma es bastante, porque todavía sigue explorando y abriendo nuevas posibilidades.

● All eyes on you. Tenemos un mayor número de posibilidades de presentar estrategias y a los usuarios interesados.

● Retargeting. Esto nos ayuda a tener más posibilidades de reconversión.

● Your budget, your decision. Los costos por resultados son más bajos a comparación de plataformas en META, porque la audiencia apenas está siendo explorada. Esto nos permite optimizar los presupuestos.