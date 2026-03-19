La brecha salarial de género en el mercado laboral de Panamá se fija en 4.71%

Konzerta reporta ajuste a la baja en las pretensiones del mercado laboral de Panamá

• Los sectores de finanzas y electromecánica lideran las expectativas de ingresos en un mercado laboral de Panamá que registra ajustes en todos sus niveles de seniority.

(19/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Según el último Reporte de Mercado Laboral de Konzerta, portal líder de empleo de Panamá, en febrero la brecha salarial por género se mantiene en 4.71% a favor de los hombres. Durante este mes el salario pretendido por los postulantes masculinos se ubicó en $1,010 frente a los $964 de las postulantes femeninas. En términos mensuales, el salario medio requerido por los hombres descendió un 2.08%, mientras que el de las mujeres un 0.96%.

En cuanto al porcentaje de las postulaciones por género y seniority, se observa que, en el segmento Junior, el 50.06% de las postulaciones corresponden a varones, mientras que el 49.94% a mujeres. En la categoría Semi-Senior y Senior el 52% pertenecen a mujeres, y el 48% a hombres; y en el segmento de Jefe o Supervisor el 56,51% corresponden a varones y el 43,49% a mujeres.

«Los datos del Index del Mercado Laboral de Konzerta reflejan el dinamismo del mercado laboral panameño, donde las expectativas salariales se ajustan a la realidad económica del país. Por su parte, la brecha salarial de género situada en 4.71% y las diferencias por seniority muestran la necesidad de seguir trabajando en políticas de equidad y desarrollo del talento», afirmó Jeff Alejandro Morales, gerente de Marketing de Konzerta Panamá.

La aspiración salarial promedio disminuye 1.67% con respecto al mes anterior

El salario promedio pretendido por los panameños en febrero se ubicó en $994, lo que representa una disminución de 1.67% respecto al mes anterior y una caída de 7.85% en comparación con febrero de 2025. En lo que va del año, la baja acumulada alcanza el 6.95%.

En febrero, los puestos de Jefe/Supervisor registraron un salario requerido de $1,307, con una disminución mensual de 1.89%. El segmento Semi-Senior y Senior se ubicó en $1,028, reflejando una caída mensual de 2.07%, mientras que los puestos Junior alcanzaron los $752, con un aumento del 0.17%.

Finanzas, Compensación y Planilla y Electromecánica lideran las pretensiones salariales

Respecto a las posiciones con mayor pretensión salarial, en el segmento Jefe/Supervisor los puestos de Finanzas registraron el mayor requerimiento salarial con USD $2,350. En el nivel Semi-Senior/Senior, Compensación y Planilla lideró las pretensiones salariales, con USD $1,625.

En lo que respecta a posiciones Junior, el puesto de Ingeniería Electromecánica fue el más alto alcanzando los USD $950.

En contraste, los puestos con salarios pretendidos más bajos son Mantenimiento y Limpieza para el segmento Junior, Semi Senior y Senior, y Jefe o Supervisor, con USD $637, USD $700 y USD $750, respectivamente.

La aspiración salarial para puestos Junior va desde los $637 hasta los $950

Para las posiciones Junior o puestos de entrada de nivel inicial, los rangos en aspiración salarial van desde los $637 hasta los $950, destacando el área de Producción, Abastecimiento y Logística con el mayor rango de salario requerido.

Según las diferentes áreas evaluadas en el Konzerta Index, para esta categoría, los puestos con las mayores aspiraciones son:

Ingeniería Electromecánica de la categoría de Producción, Abastecimiento y Logística con USD $950; Enfermería de Otros con USD $900; Planeamiento Comercial de Comercial con USD $900; Organización y Métodos de Administración y Finanzas con USD $900; Relaciones Institucionales y Públicas de Marketing y Comunicación con USD $850; Análisis de Datos de Tecnología y Sistemas con USD $850; Finalmente, con una aspiración de $800 lo ocupa el puesto de Selección en el área de Recursos Humanos CON USD $800.

Los talentos de 18 a 24 años representan más del 17% de las postulaciones laborales

El segmento de talentos entre los 18 a 24 años representan el 17.30% de todas las postulaciones. Sus preferencias se concentran en los puestos de Comercial (14.97%), Ventas (12.35%) y Almacén/Depósito/Expedición (10.29%).

El salario promedio requerido para este segmento se ubicó en USD $744, con una disminución mensual de 1.51% y una brecha del 33.61% respecto al Konzerta Index.

“En el contexto de un desempleo juvenil que alcanza, según el INEC, el 19,9% en Panamá, las posiciones Junior cobran especial relevancia. Este segmento concentra una parte significativa de las postulaciones en Konzerta, especialmente entre los talentos de 18 a 24 años, quienes representan el 17.30% del total. Frente a esta realidad en Konzerta contamos con el apartado de “Jóvenes profesionales” donde los profesionales de la categoría Junior pueden encontrar más de 900 oportunidades pensadas para ellos” añade Morales.

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