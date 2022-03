SunMedia presenta las tendencias 2022 plasmadas en las nuevas 3C’s: creatividad, contextual y código de comunicación

(14/Mar/2022 – web) LatAm, 14.- Tal como lo viene haciendo en los últimos años, SunMedia, la mayor AdTech española especializada en video, mobile y performance, líder en audiencia en Latinoamérica, delinea las tendencias que se avecinan para este nuevo 2022 a través de sus ya clásicas “3C’s”. En esta oportunidad vislumbra el horizonte publicitario, digital y tecnológico plasmado en Creatividad, Contextual y Código de Comunicación.

En el terreno de la Creatividad, detalla el informe de SunMedia, se observa un claro cambio de rumbo. En la pasada edición de Cannes Lions se produjo lo que se podría denominar una vuelta a los orígenes, a las campañas de branding muy centradas en comenzar, desarrollar o incidir en los propósitos de marca.

Sin duda, es una buena noticia para toda la industria pues refleja muy bien el momento de reflexión, de reconexión y de pausa, un aprendizaje que ha dejado la pandemia y que ha relegado a un segundo plano la cultura de la inmediatez en la que el planeta entero estaba instalado.

Más allá del branding, en el mundo digital, una de las grandes tendencias del 2022 es la hiperpersonalización. Gracias a la inteligencia artificial ahora se puede dar un paso más en la personalización adaptando no sólo el producto, la experiencia y el mensaje al consumidor, sino también al momento, lugar y dispositivo de relacionamiento.

“Desde SunMedia creemos al 100% en la personalización tanto del contenido como del continente para adaptar la comunicación al canal digital y trasladar la emocionalidad del concepto creativo en el formato y espacio adecuados. Somos expertos en ello y este año vamos a poner ahí el acento: en abordar la Creatividad desde la hiperpersonalización, con producto y con servicio”, comenta Indiana Quiñones, country manager Cono Sur de SunMedia.

Entre las tendencias en el mundo digital se encuentra el cookieless, una C que marca agenda de la mano del Contextual. La prórroga que concedió Google en 2021 solo posterga un hecho ante el que la industria debe estar preparada. Desde que Google comunicó su intención de prohibir la utilización de cookies de terceros en Chrome, la empresa entiende que el Contextual basado en algoritmos de IA es el camino a seguir para afrontar esta realidad, ya que mejora el performance cada segundo y, tal y como nos confirman los datos, es una apuesta más que acertada”

La última C para este 2022, es doble: Código de Comunicación. El auge del tiempo de consumo de contenido de streamers, tiktokers, reels de Instagram o shorts de YouTube, junto a los formatos de vídeo basados en la actualidad, la fugacidad y la corta duración, evidencian la necesidad de seguir adoptando este particular lenguaje.

Los nativos digitales, los usuarios intensivos del medio y las nuevas generaciones están ya acostumbrados a una forma de comunicación digital que difiere, y mucho, de la de otros medios. Nos gusta decir desde SunMedia que son narrativas totalmente diferentes. Igual que en televisión no tendría sentido publicar una gráfica de prensa o una cuña de radio, en medios digitales hay que adaptar el mensaje y el formato a las costumbres de la audiencia. Porque adaptar la comunicación permite multiplicar hasta ocho la efectividad de las campañas.

El 2022 traerá consigo un nuevo escenario digital, pero en una industria publicitaria que ha demostrado con creces su capacidad de reinvención y que lidera la innovación tecnológica, no hay duda de que estamos más preparados que nunca para no perder de vista la C más importante: la del consumidor.

Vía Amma Creative PR