Penetración y Omnicanalidad marcan la pauta en las Tendencias de Consumo en Centroamérica

Shopper más racional impulsa consumo en Centroamérica de las FMCG, según Worldpanel

• La expansión de la penetración y la consolidación de la omnicanalidad se perfilan como las estrategias clave para el crecimiento de las marcas en este nuevo panorama de consumo en Centroamérica.

(13/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Centroamérica.- Un reciente análisis sobre las tendencias de consumo en Centroamérica y el Caribe en el tercer trimestre de 2025, elaborado por Worldpanel by Numerator, indica que el comprador de la región ha adoptado un comportamiento más racional frente a un entorno económico que ajustó a la baja sus proyecciones de crecimiento. Si bien el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial estimaron un PIB promedio del 3.4% para la región en 2025, el flujo de remesas históricas, con aumentos del 19% en República Dominicana y 22% en Guatemala, ha servido de soporte para sostener el gasto de los hogares.

El panorama inflacionario presenta señales de moderación, con cierres proyectados del 1.7% en Guatemala y 0.3% en El Salvador, lo que facilita a las empresas de productos de consumo masivo (FMCG) la implementación de estrategias enfocadas en el valor.

El Shopper Centroamericano Adopta un Patrón de Compra Más Racional

El informe trimestral revela que, aunque el volumen de consumo en FMCG experimenta una desaceleración (-5% por acto), el valor de las compras se mantiene estable. El comprador centroamericano ajusta su hábito, priorizando una mayor frecuencia de visita a los puntos de venta con una disminución en el volumen por cada acto de compra.

Esta racionalización se evidencia en la selección por precio: las marcas de segmentos económicos registran un crecimiento del +11%, mientras que las opciones premium muestran una contracción del -9%. Asimismo, los envases en tamaños pequeños y medianos son los que lideran el crecimiento, particularmente en las categorías de alimentos y productos para el cuidado del hogar.

Estrategias Clave: Penetración y Omnicanalidad

El análisis de Worldpanel by Numerator destaca que el 59% de las categorías lograron ganar penetración durante el último año, consolidando la idea de que la estrategia más efectiva para el crecimiento de las marcas es estar presente en más hogares. Las compañías que logran balancear los pilares de target, expand y execute —centrándose en captar nuevos compradores, ampliar su set competitivo y optimizar la ejecución en el punto de venta— son las que marcan la diferencia en el mercado.

Expansión de Canales y Nuevos Motores de Crecimiento

El estudio subraya la expansión de la omnicanalidad, con un comprador que visita un promedio de 18 canales, un aumento de 6.5 canales respecto a 2020. Los canales que registran un crecimiento acelerado son los de conveniencia y farmacias (+39% en valor), y el e-commerce, que alcanza un máximo histórico con un aumento del +41% en valor y una penetración del 32.5%. En contraste, el canal tradicional registra una pérdida de relevancia (-1%), afectada por una percepción de precios elevados y un surtido limitado.

En cuanto a las categorías, mientras que alimentos y bebidas mantienen una estabilidad, los sectores de cuidado personal y alimento para mascotas se posicionan como los principales motores de crecimiento. Las misiones de compra enfocadas en despensa y reposición siguen siendo predominantes, aunque las compras inmediatas ganan terreno en las categorías de bebidas y lácteos.

Silvana Gámez, Directora de Cuenta en Worldpanel by Numerator CariCAM, explica que «En un entorno donde el shopper es más intencional y racional, las marcas que entienden la dinámica de compra y se adaptan con propuestas de valor claras son las que capitalizan el crecimiento. Hoy, más que nunca, la penetración y la omnicanalidad son las llaves para ganar en FMCG».