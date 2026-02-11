Inteligencia artificial y equipos híbridos definen las nuevas tendencias laborales 2026

El Valor Humano: Las tendencias laborales 2026 que transforman el mundo del trabajo

• Una investigación global de ManpowerGroup, basada en encuestas a 12,000 trabajadores y 40,000 empleadores, identifica los ejes que están rediseñando la fuerza laboral mediante la integración tecnológica y el valor humano.

(11/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad, Panamá.- ManpowerGroup presentó su informe sobre las tendencias laborales 2026, destacando un contexto donde la evolución del trabajo se acelera por la transformación tecnológica y las nuevas expectativas del talento. La investigación de este año se sustenta en encuestas realizadas a más de 12,000 trabajadores y 40,000 empleadores en 41 países, revelando que la inteligencia artificial (IA) será el motor estratégico de múltiples sectores para impulsar la eficiencia y el bienestar laboral. Según señaló Dadhjy Jiménez, Gerente de País de ManpowerGroup Panamá, en tercera persona, estas tendencias evolucionan más rápido que nunca tras una década de monitoreo constante de los ejes clave del mercado.

Uno de los pilares identificados es el surgimiento de los equipos super híbridos, donde la mayoría de los roles evolucionarán para integrar las capacidades humanas con la IA. El 61% de los empleadores planea aumentar su inversión en automatización, aunque advierten que la supervisión humana seguirá siendo el factor esencial para evitar errores. Asimismo, se observa una masificación de la «Gig Economy», con equipos temporales y multidisciplinarios que aportan agilidad pero presentan desafíos en términos de estabilidad y crecimiento profesional.

El renacimiento del aprendizaje y nuevas normas de transformación

La alfabetización en IA y el «Upskilling» se posicionan como valores críticos para el futuro. Hacia 2030, se prevé que los trabajadores utilicen formatos de formación inmersivos para adaptarse a las exigencias del mercado. No obstante, el informe también detecta un cambio radical hacia políticas de regreso obligatorio a la oficina (RTO) de cinco días en diversas multinacionales. Esta transición ocurre en un clima de disminución de la confianza en los sistemas centrales de datos y una creciente responsabilidad de los líderes por cerrar brechas de equidad salarial.

Crisis de sucesión y escasez de talento

El análisis advierte sobre una inminente crisis de sucesión provocada por la baja natalidad y la jubilación del talento sénior. Ante este escenario, las organizaciones buscan aprovechar la IA para capturar el conocimiento especializado antes de que se produzca la fuga de talentos. Finalmente, el informe resalta que, aunque la tecnología es predominante, el éxito sostenible dependerá de entornos inclusivos que prioricen la ventaja humana en un mercado que demanda rapidez y capacidad de adaptación constante.

