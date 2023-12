TikTok: El terreno perfecto para el impulso empresarial durante la temporada navideña

Consejos clave y recursos útiles, TikTok ofrece oportunidades para el crecimiento y la conexión auténtica con la audiencia panameña

(14/Dic/2023 – web) Panamá.- TikTok, la popular plataforma de videos cortos con más de 1.000 millones de usuarios en todo el mundo emerge como un terreno propicio para el desarrollo empresarial, especialmente en la temporada navideña. Con un enfoque innovador y una audiencia diversa, se presenta como más que una red social, convirtiéndose en una herramienta versátil de marketing para diversas marcas.

El informe titulado “TikTok: una oportunidad para las marcas”, realizado por LLYC, revela que la plataforma ha alcanzado la cifra de 1.000 millones de usuarios en la mitad del tiempo que Facebook. Este éxito no solo se traduce en números, sino en calidad, ya que el 90% de los usuarios accede diariamente, dedicando más de 60 minutos al día a explorar la plataforma. A diferencia de otras redes, ha derribado el mito de ser exclusiva para adolescentes, con el 67% de usuarios mayores de 25 años.

Oportunidades para Emprendedores en la Temporada Navideña

Durante la época de diciembre, los emprendimientos se esfuerzan por alcanzar su máximo potencial de ventas, aprovechando el espíritu festivo y las compras navideñas. En este contexto, la plataforma de videos cortos funciona como un canal estratégico para impulsar las ventas, brindando a los emprendedores la oportunidad de llegar a un amplio público interesado.

La plataforma, cuando se gestiona adecuadamente, ofrece un espacio dinámico donde el contenido creativo puede conectar de manera efectiva con consumidores potenciales, generando un impulso significativo en las ventas durante la temporada festiva.

Emprendimientos panameños en TikTok: Un canal para crecer

Para los emprendedores panameños, TikTok se convierte en una herramienta importante para el crecimiento empresarial. Aunque no es necesario ser un experto para sumergirse en esta plataforma, dar el primer paso puede ser intimidante. Sin embargo, explorar la aplicación es esencial, tomándose el tiempo para conocer y entender la dinámica de la plataforma.

Para aquellos que desean dar sus primeros pasos en esta plataforma, pueden encontrar una serie de recursos útiles que cubren desde la creación de una cuenta hasta la generación de contenido creativo. Asimismo, se destaca MasterTok, un programa de capacitación gratuito especialmente diseñado para pymes, que ofrece herramientas técnicas y creativas para potenciar su presencia en la plataforma.

Consejos Clave para Emprendedores en TikTok:

• Conoce a tu audiencia: Identificar la diversidad de la comunidad en TikTok es esencial. Comprender sus gustos, intereses y motivaciones permitirá a los emprendedores generar una conexión más sólida.

• Sé creativo e innovador: Experimenta con funciones creativas como música y voz en off para transmitir tu punto de vista. Inspírate en las tendencias de la plataforma y del entorno local.

• Cuenta una historia cautivadora: Para captar la atención de la audiencia, diviértete creando contenido y muestra el lado divertido de tu marca o empresa. Piensa más como un miembro de la audiencia que como un vendedor.

• Sé auténtico y rápido: No te preocupes por la perfección; sé auténtico con tu marca y actúa con rapidez. TikTok valora la autenticidad sobre la perfección, proporcionando a los emprendedores un espacio para destacarse de manera genuina.

«TikTok trasciende la etiqueta de una red social convencional; se convierte en el espacio ideal para que las marcas establezcan conexiones auténticas con audiencias de todas las edades. Esta plataforma no solo atrae la atención, sino que también fomenta la construcción de relaciones genuinas. Esto representa el secreto para que las marcas destaquen en el paisaje digital actual», declaró Teresa Rey, Directora de Consumer Engagement e Influencia Digital.

TikTok es más que una simple red social; es un ecosistema digital en el que las marcas tienen la oportunidad de no solo contar historias, sino de ser parte de la narrativa cultural en constante evolución. Aquellas que se sumerjan en este océano de creatividad y autenticidad descubrirán que la plataforma no solo es una herramienta de marketing; es una ventana abierta hacia nuevas formas de expresión y crecimiento empresarial sostenible. El desafío ahora es para las marcas, no solo adaptarse, sino prosperar en el universo de TikTok.