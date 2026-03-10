IA y geopolítica impulsan la transformación empresarial 2026 según McKinsey

Informe revela los retos de la transformación empresarial 2026 ante la IA

• A pesar del alto interés en nuevas tecnologías, el 86% de los directivos admite que sus empresas aún no están preparadas para integrar la IA en sus procesos cotidianos.

(10/Mar/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Las organizaciones globales se encuentran inmersas en un proceso de transformación empresarial 2026 sin precedentes, motivado por la convergencia de la inteligencia artificial, la inestabilidad geopolítica y la evolución del mercado laboral. De acuerdo con el informe The State of Organizations 2026 de McKinsey & Company, basado en consultas a más de 10,000 ejecutivos, estos cambios han dejado de ser coyunturales para convertirse en desafíos estructurales que exigen una redefinición del valor corporativo.

Brecha entre adopción y resultados en IA

El análisis de McKinsey revela una dualidad en la implementación tecnológica: aunque el 88% de las empresas ya experimenta con inteligencia artificial, el 81% no ha logrado traducir estas pruebas en mejoras financieras tangibles. La falta de preparación es evidente, ya que el 86% de los líderes consultados reconoce que su organización no cuenta con la capacidad para integrar la IA en la operatividad diaria.

El informe detalla que la aplicación actual se limita a tareas aisladas, omitiendo el rediseño integral de procesos necesarios para capturar el potencial de la herramienta. No obstante, el 55% de los directivos mantiene el optimismo, proyectando que el desarrollo de capacidades internas en IA impulsará significativamente la productividad a corto plazo.

El peso de la incertidumbre geopolítica

El entorno global añade una capa de complejidad a la gestión estratégica. El 72% de los altos mandos confirma que las tensiones internacionales impactan directamente en sus operaciones. Entre los factores que dificultan una respuesta ágil se encuentran las estructuras jerárquicas rígidas (38%), el cumplimiento de regulaciones locales (32%) y la resistencia cultural interna (29%).

Pese a la magnitud de estos riesgos, el estudio evidencia una brecha en la prevención, pues apenas el 26% de las compañías ejecuta planes de escenarios trimestrales para anticipar perturbaciones políticas o económicas.

Evolución del talento y la eficiencia operativa

La visión del liderazgo ha girado desde la resiliencia postpandemia hacia la sostenibilidad del desempeño. En este contexto, dos tercios de los líderes califican a sus organizaciones como ineficientes y excesivamente complejas. Como respuesta, el 84% de las firmas planea robustecer sus centros de servicios compartidos en los próximos dos años, integrando mayores niveles de automatización e innovación.

En cuanto a la cultura organizacional, el 80% de las empresas persiste en sus políticas de diversidad e inclusión, aunque solo una cuarta parte logra vincular estas iniciativas con un impacto directo y sostenido en el rendimiento del negocio. El desafío final para la alta gerencia radica en equilibrar la adopción tecnológica con el desarrollo humano en un escenario de cambio permanente.

