Ventas golosinas Centroamérica crecen 4,1% en valor, pero el volumen de compra cae -4,2% según NIQ

Halloween 2025: Inflación impulsa las ventas golosinas Centroamérica , mientras los consumidores compran menos unidades

• Alineado con la temporada de Halloween, el análisis de la canasta de consumo masivo subraya que los fabricantes están transfiriendo costos, llevando a una contracción en la cantidad de golosinas compradas en la región.

(22/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Un informe de NielsenIQ (NIQ), líder en inteligencia del consumidor, ha puesto en evidencia la compleja dinámica que atraviesa el mercado de ventas golosinas Centroamérica. El análisis, que coincide con el inicio de la temporada de Halloween, demuestra una significativa tensión entre el valor de las ventas en tiendas y supermercados y la cantidad real de productos que el consumidor puede adquirir.

El estudio, que evaluó el desempeño de la categoría de golosinas durante los últimos 12 meses, confirma que, a pesar de que las ventas en valor se incrementaron en un +4,1%, el volumen de productos comprados por los centroamericanos experimentó una disminución del -4,2%. Esta tendencia indica que el crecimiento registrado se sustenta en el aumento de precios, obligando al consumidor a reducir el número de unidades compradas. Este fenómeno es consistente con el mercado total de consumo masivo en la región, donde el valor crece 2,7% impulsado por un alza del 2,5% en el precio promedio.

Halloween como Motor Estacional

Octubre se posiciona como un mes determinante para el canasto de golosinas, marcando la estacionalidad más significativa en varios países centroamericanos.

Liderazgo de la Estacionalidad por País

• Panamá muestra el índice de estacionalidad más alto en valor, concentrando el 6% de sus ventas anuales de golosinas específicamente en el mes de octubre.

• Nicaragua y Guatemala son las naciones que experimentan el mayor incremento en valor de este subcanasto durante este período festivo.

Categorías con Mayor Impulso

El efecto de Halloween se traduce en un crecimiento notable en subcategorías clave:

• Las Dulces Paletas en Panamá registran un crecimiento del 12% en octubre.

• Las Pastillas Dulces en Guatemala aumentan en un 10% sus ventas en el mismo mes.

Estrategias de Crecimiento: Surtido vs. Contracción

A pesar de la caída generalizada en el volumen de compra, el análisis de NIQ ofrece pautas estratégicas para que minoristas y fabricantes estimulen un crecimiento auténtico, desvinculado de la inflación.

El Poder de la Variedad en el Portafolio

La principal variable para impulsar el crecimiento genuino dentro del canasto de Golosinas fue la profundidad de portafolio, es decir, un mayor surtido de productos, contribuyendo con un 37% del crecimiento.

• Las categorías que mostraron mayor desarrollo en valor en los últimos 12 meses fueron Pastillas De Dulce y Chocolates.

• Subcanastas fundamentales para la estrategia de retail en la región, debido a su importancia en valor, son Boquitas (52%) y Galletas (29%).

El Desafío de la Innovación y la Ejecución

La empresa de inteligencia del consumidor advierte que las marcas deben priorizar la efectividad en el punto de venta. La contracción del -4,2% en el valor total de lanzamientos de nuevos productos en la Canasta FMCG de Centroamérica subraya la necesidad de cautela en las estrategias de lanzamiento.

Patricia Rodríguez, Customer Success Leader de NielsenIQ Caricam, destacó que: “El crecimiento de las golosinas impulsado por el precio es un claro indicio de que los fabricantes están transfiriendo los costos al consumidor. La clave para ganar el Q4 en Centroamérica es dejar de depender de la inflación y enfocarse en el surtido y la ejecución, especialmente en el Canal Tradicional, donde la estacionalidad de Halloween se convierte en ventas inmediatas”.

Se concluye que la expansión del surtido debe estar necesariamente acompañada de una ejecución impecable para poder capitalizar de manera efectiva la alta estacionalidad del mes de octubre.