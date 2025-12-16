Hyatt presenta su guía mensual con 12 destinos de escapadas todo incluido en el Caribe y México

De Santa Lucía a Los Cabos: 12 razones para planificar sus escapadas todo incluido mes a mes

• La selección incluye resorts diseñados para simplificar la experiencia vacacional y permitir a los viajeros enfocarse en el descanso y el tiempo de calidad.

(16/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Planificar un viaje, más que una tarea logística, suele ser una respuesta a una necesidad emocional: el deseo de desconectar o la búsqueda de tiempo significativo, según lo destacado por Hyatt Inclusive Collection. En un contexto donde las personas revalorizan el tiempo de calidad, viajar se ha consolidado como una de las formas más importantes para reconectar. De acuerdo con el Time Rich Report de Hyatt Inclusive Collection, cerca de dos tercios de los encuestados consideran que invertir en viajes es tiempo bien empleado.

La marca enfatiza que sus experiencias de escapadas todo incluido están diseñadas para simplificar las vacaciones, eliminando las decisiones menores y las distracciones, lo que resulta en más tiempo para la relajación y el enfoque en lo esencial. Con base en esta filosofía, Hyatt Inclusive Collection ha presentado una guía mes a mes con 12 sugerencias de resorts en México, el Caribe y América Latina.

Guía Mensual de Destinos Todo Incluido

Enero: Reinicio y Bienestar

El año comienza en Zoëtry Marigot Bay St. Lucia, un resort íntimo ubicado sobre la Bahía Marigot en Santa Lucía. Este destino se distingue por su ambiente caribeño sosegado, sus experiencias de spa holísticas y su enfoque de bienestar inmersivo, ideal para quienes buscan iniciar el año con calma.

Febrero: Reconexión y Vida Social

Febrero es el mes para la reconexión, y Hyatt Vivid Playa del Carmen ofrece un escape moderno y enfocado en adultos en la Riviera Maya. El complejo combina diseño contemporáneo, una atmósfera social vibrante, albercas en la azotea y fácil acceso a la vida nocturna de Playa del Carmen.

Marzo: Flexibilidad para Familias y Parejas

En el mismo destino costero se encuentran Dreams Playa Esmeralda Resort & Spa y Secrets Playa Esmeralda Resort & Spa, resorts vecinos que ofrecen flexibilidad para viajar en primavera. Dreams es adecuado para familias y todas las edades, mientras que Secrets proporciona un ambiente solo para adultos y privado.

Abril: Lujo Descalzo en el Caribe

Con la llegada de la primavera en República Dominicana, Zoëtry Agua Punta Cana se centra en el bienestar. Este resort tranquilo destaca por sus suites con techos de palma, playas silenciosas y una programación que promueve la atención plena y los tratamientos holísticos.

Mayo: Viajes Familiares sin Complicaciones

Mayo es un momento oportuno para visitar Sunscape Cancún. Ubicado en la Zona Hotelera, este resort ofrece una experiencia familiar y relajada con albercas amplias, programas para niños y una oferta gastronómica sencilla, ideal para viajes multigeneracionales.

Junio y Julio: Aventuras Marinas y Costa Pacífica

El verano arranca en Dreams Cozumel Cape Resort & Spa, perfecto para los amantes de las aventuras marinas gracias a su cercanía a los arrecifes de coral. En julio, Sunscape Puerto Vallarta Resort & Spa anima la costa pacífica de México, combinando vistas al océano con una atmósfera animada y casual.

Agosto: Estilo de Vida y Club Social

Hyatt Vivid Grand Island, en el Caribe mexicano, es un resort de estilo de vida para adultos. Su diseño se enfoca en espacios sociales, albercas modernas y opciones gastronómicas flexibles, mezclando el concepto de resort con un club social contemporáneo.

Septiembre a Noviembre: Golf, Refinamiento y Energía

• Septiembre: Dreams Karibana Cartagena Golf & Spa Resort ofrece una base tranquila cerca de Cartagena, Colombia, con un campo de golf in situ y cercanía a la escena cultural.

• Octubre: Hyatt Zilara Cancún presenta una escapada solo para adultos, con suites frente al mar y gastronomía elevada, en una ubicación privilegiada de la Zona Hotelera.

• Noviembre: Breathless Cabo San Lucas Resort & Spa ofrece una opción de alta energía y solo para adultos en Los Cabos, conocido por sus espacios en la azotea y su programación inspirada en la vida nocturna.

Diciembre: Cierre Festivo en Los Cabos

El año culmina en Hyatt Ziva Los Cabos, un resort familiar situado en una de las pocas playas aptas para nadar en la zona. Con amplias albercas y actividades para todas las edades, es el escenario ideal para las celebraciones festivas de fin de año.

Un destino para cada tipo de viajero

Ya sea unas vacaciones familiares junto al mar, una escapada romántica, un retiro de bienestar o un viaje social entre amigos, Hyatt Inclusive Collection ofrece resorts todo incluido diseñados para cada estilo de viaje y cada momento del año. Para explorar el portafolio completo de Hyatt Inclusive Collection, visita: www.hyattinclusivecollection. com

Los huéspedes también pueden elevar su experiencia al formar parte de World of Hyatt, el programa global de lealtad de Hyatt, donde pueden acumular y canjear puntos en los resorts Hyatt Inclusive Collection en todo el mundo y acceder a beneficios exclusivos.