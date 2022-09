AC by Marriott Santa Marta redefine el romance con tres sensacionales packs

(6/Sep/2022 – web) Santa Marta, Colombia.- Contemplar la puesta del sol frente al Mar Caribe justo a los pies de la Sierra Nevada. Pasear en bici por el hermoso malecón junto a tu pareja y maravillarte con el Morro y las vistas sobre el puerto. Degustar la exquisita culinaria local y pasarla en grande celebrando el amor. AC by Marriott Santa Marta, parte del portafolio de 30 marcas extraordinarias de Marriott Bonvoy, presentó hoy tres sensacionales packs para celebrar el amor con tu pareja.

Inspirado en el estilo de vida europeo con un auténtico ambiente samario que te invita a relajarte en un confort moderno y conectarte con la bellísima cultura local, AC by Marriott Santa Marta se ha convertido en un ícono de la ciudad para celebrar el amor. Sus 112 habitaciones de diseño atemporal, así como su entorno inteligente y elegante arquitectura, lo han posicionado como el hotel elegido por las parejas para reafirmar sus votos y sonreírle a la vida.

“Nuestros nuevos packs románticos infunden un renovado sentido del amor en las parejas e invitan a disfrutar con categoría”, asegura Lisette Sprangers, gerente general de AC by Marriott Santa Marta. “Pensando en el que el Mes del Amor y la Amistad es una temporada para renovar el amor, hemos creado una serie de paquetes románticos que elevan el espíritu a través de ina estadía tan entretenida como deliciosa, junto a tu ser querido”.

El Plan Luna de Miel por ejemplo, incluye alojamiento para 2 personas, Early check-in para la novia y 3 acompañantes y un servicio de Segundo Aseo en la habitación. También viene con una Botella de Espumante y Desayuno Especial con Mimosas, desde $515,000.

Si tu idea es pegarte una escapada romántica, el Plan Romance Basic tiene justo lo necesario: Alojamiento para 2 personas, decoración romántica en la habitación y piccolo de vino, desde $399.000.

Ahora bien, para agregarle más chispa a tu vida, puedes elegir el paquete Ultimate Romance, que viene con alojamiento para 2 personas, decoración especial, una botella de vino y cena para ti y tu pareja en AC Kitchen, el aclamado restaurante de AC by Marriott Santa Marta que desborda en originalidad, impacta en sabor y asombra en variedad. (Desde $599.000).

RESERVAS

Para participar de los packs románticos se requiere reserva previa llamando al +605-4377100, +57 310 2036143 o por email a reservasac@oxohotel.com. Tarifa sujeta a disponibilidad del hotel, 5 cupos diarios disponibles. La reserva se realiza por el canal directo de venta: teléfono o correo electrónico. La tarifa no incluye seguro hotelero y otros valores no descritos en el plan mencionado. Toda reserva debe estar garantizada con tarjeta de crédito. La tarifa no es acumulable con otras promociones, paquetes o descuentos. Los espacios están sujetos a disponibilidad según el aforo. Todos los asistentes deben cumplir con los protocolos de bioseguridad y medidas de distanciamiento.

Vía Relevanz