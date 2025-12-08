El nuevo AC Hotels by Marriott Guyana ofrece 152 habitaciones y una experiencia sofisticada en Georgetown

AC Hotels by Marriott Guyana expande la presencia de Marriott en el Caribe con estética moderna y funcionalidad

• AC Hotels by Marriott, parte del portafolio de Marriott Bonvoy, inauguró su nuevo espacio en Georgetown, Guyana, buscando combinar el diseño intencional con la vibrante cultura local.

(08/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) LatAm.- AC Hotels by Marriott®, que forma parte del portafolio de más de 30 marcas hoteleras de Marriott Bonvoy, presentó su nuevo hotel en Georgetown, Guyana: un espacio donde la funcionalidad y el diseño intencional se fusionan con la cultura local para ofrecer una experiencia sofisticada y libre de distracciones.

La apertura del AC Hotels by Marriott Guyana confirma la expansión de la marca en el Caribe, eligiendo a Georgetown como el escenario ideal. La capital guyanesa es conocida por su arquitectura colonial de influencia británica, sus bulevares arbolados y sus mercados, ofreciendo una perspectiva contemporánea y vibrante de la región.

Diseño Moderno y Funcionalidad para el Viajero

Ubicado estratégicamente a solo minutos del Aeropuerto Internacional Eugene F. Correia en Ogle, el AC Hotels by Marriott Guyana está pensado para un viajero que prioriza la estética moderna y la eficiencia.

La propiedad cuenta con 152 habitaciones diseñadas bajo un concepto de simplicidad moderna. Desde el lobby hasta las áreas de descanso, el objetivo del hotel es ayudar a que los huéspedes mantengan su productividad y recarguen energías. El ambiente está creado para inspirar la concentración y el descanso.

Oferta Gastronómica y Espacios de Conexión

El hotel ofrece diversas áreas comunes que invitan a la relajación, la socialización o el trabajo en un entorno contemporáneo. El AC Lounge® y las áreas comunes son puntos focales para la conexión entre los huéspedes.

La oferta gastronómica es clave, destacando el AC Kitchen. En este espacio se sirve un desayuno de inspiración europea que incluye croissants de mantequilla, embutidos artesanales y jamón español, complementados con una selección de sabores locales de Guyana. La experiencia está pensada para adaptarse a las necesidades de cualquier viaje, ya sea por negocios o por una escapada.

Expansión Estratégica en el Caribe

Brian King, presidente de Marriott International para el Caribe y Latinoamérica, celebró la inauguración. “Guyana es un destino que inspira. Con AC Hotels, buscamos ofrecer un espacio donde la creatividad fluya y la cultura local se viva con autenticidad”, comentó, y agregó que les entusiasma seguir expandiendo la presencia de la compañía en lugares que sorprenden a sus huéspedes.

Como parte del programa de fidelidad Marriott Bonvoy®, los huéspedes tienen la posibilidad de acumular y canjear puntos tanto en esta propiedad como en el extenso portafolio de Marriott a nivel global. La aplicación Marriott Bonvoy complementa la experiencia, permitiendo un viaje personalizado y con opciones de interacción sin contacto, ideal para las exigencias del viajero moderno.

