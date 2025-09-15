Turismo de cruceros: Alianza para impulsar la sostenibilidad en el sector

El GSTC y Aquila se asocian para fomentar el turismo sostenible en cruceros

• La nueva asociación entre el GSTC y Aquila busca hacer más accesibles las herramientas de capacitación en sostenibilidad para mejorar las experiencias en tierra y beneficiar a las comunidades locales.

(15/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Con el objetivo de promover el desarrollo de experiencias turísticas de alta calidad, el Consejo Global de Turismo Sostenible (GSTC) y el Centro Aquila para la Excelencia en Cruceros anunciaron una alianza estratégica para impulsar el turismo sostenible en el sector de cruceros. La colaboración se enfocará en la capacitación profesional de operadores y guías en destinos de cruceros.

Como parte del acuerdo, ambas organizaciones ofrecerán sus programas de capacitación a tarifas preferenciales, con la meta de hacer la formación más accesible. Este enfoque busca empoderar a los profesionales del turismo para que mejoren la experiencia de los visitantes y, al mismo tiempo, contribuyan al crecimiento y desarrollo del destino.

Compromiso Compartido para el Desarrollo del Sector

La alianza se consolida sobre un compromiso mutuo con el turismo responsable. En 2024, Aquila ya había desarrollado el programa de Excelencia en Experiencias de Destino Sostenibles, alineado con el marco de GSTC, diseñado para ofrecer herramientas prácticas a los operadores de excursiones en tierra, abordando los desafíos que enfrentan en el sector.

Beth Hatt, fundadora de Aquila, destacó su entusiasmo por trabajar con el GSTC para implementar los principios globales de sostenibilidad en la práctica. “Nuestro equipo conoce bien estos desafíos; no solo somos instructores, también somos operadores. Por eso esta colaboración resulta tan natural”, afirmó.

Por su parte, Randy Durband, director ejecutivo del GSTC, explicó que la asociación «conecta los Estándares GSTC con la realidad práctica del turismo de cruceros». Juntos, buscan dotar a los operadores y guías con las herramientas y el conocimiento necesario para ofrecer experiencias sostenibles que beneficien tanto a los destinos y sus comunidades como a los turistas.

Las organizaciones planean colaborar en la retroalimentación de los participantes y explorarán la posibilidad de crear programas de capacitación de marca compartida para fomentar una mejora continua en toda la cadena de valor del turismo.