Alianza entre PROMTUR y ATP consolida a Panamá como destino de clase mundial

Alianzas estratégicas impulsan resultados históricos para el turismo en Panamá

• Panamá alcanza cifras récord en su sector turístico gracias a convenios con aerolíneas y agencias globales, destacando el éxito del programa Stopover y nuevas conexiones directas.

(18/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El sector del turismo en Panamá consolidó su posicionamiento internacional tras un 2025 marcado por hitos históricos en la llegada de visitantes y el fortalecimiento de la conectividad aérea. La gestión liderada por PROMTUR Panamá, en alineación con la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), permitió la ejecución de alianzas estratégicas que incrementaron la visibilidad del país en mercados emisores clave.

Crecimiento con aliados globales

El ascenso del destino se fundamentó en acuerdos con aerolíneas, mayoristas y agencias de viajes en línea. Cristhian Cruz, Sr. Manager de Destination Travel Partners para Despegar, manifestó que la alianza con esta plataforma proyectó para 2025 un crecimiento del 46% en el flujo de pasajeros hacia el país, superando los 128,000 viajeros únicos. Los mercados con mayor dinamismo fueron Colombia (37%), México (143%), Brasil (52%) y Argentina (72%), evidenciando una diversificación efectiva de la demanda.

Expansión de la conectividad aérea

El fortalecimiento de las puertas de entrada al país fue decisivo. El 13 de diciembre de 2025, se inauguró la ruta directa entre Calgary, Canadá y la Ciudad de Panamá, operada por WestJet. Esta conexión estacional, vigente hasta abril de 2026, facilita la llegada de viajeros canadienses durante el invierno boreal.

En el mercado europeo, la colaboración con Air Europa logró un aumento superior al 40% en visitantes. La ruta, que inició en 2019 con cuatro frecuencias, alcanzó en julio de 2025 la operación de un vuelo diario permanente. Por su parte, la alianza con Copa Airlines superó la meta establecida con más de 185,000 visitantes internacionales, un incremento superior al 25%.

Impacto del programa Stopover y resultados institucionales

El programa Stopover en Panamá registró un año récord en 2025, apoyado por una oferta que incluyó descuentos en más de 40 hoteles y 35 restaurantes. Gloria de León Zubieta, Administradora General de la Autoridad de Turismo de Panamá, comentó que estos resultados reflejan una estrategia sólida que beneficia la economía nacional y refuerza el papel del país como HUB de las Américas, citando también la incorporación de nuevas rutas de Aeroméxico y el apoyo de socios como Expedia.

Finalmente, PROMTUR Panamá ratificó su compromiso de transformar la inversión en promoción internacional en desarrollo económico y social, asegurando la sostenibilidad del crecimiento turístico alcanzado.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: