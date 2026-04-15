APATEL y APEDE firman alianza para fortalecer a Panamá como destino turístico de alto valor

La Asociación Panameña de Hoteles y la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa establecen una hoja de ruta para atraer inversiones y mejorar la formación del talento humano.
Nuevo convenio busca posicionar a Panamá como destino turístico líder en la región
• El acuerdo interinstitucional prioriza la sostenibilidad, la seguridad jurídica y la excelencia en el servicio para elevar la competitividad del sector turismo en Panamá.
(14/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Asociación Panameña de Hoteles (APATEL) y la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) formalizaron un convenio de cooperación interinstitucional con el objetivo de consolidar a Panamá como un destino turístico de alto valor y motor del desarrollo económico territorial.
El acuerdo fue suscrito por Víctor Concepción Perén, presidente de APATEL, y Giulia De Sanctis, presidenta de APEDE. Esta alianza establece una hoja de ruta enfocada en la competitividad, la atracción de inversiones y la formación de personal calificado, bajo un modelo de desarrollo sostenible.
Estrategia y políticas públicas
La colaboración entre el sector hotelero y el gremio empresarial busca incidir directamente en la creación de políticas públicas y generar análisis técnicos que respalden el crecimiento del sector. El convenio contempla la realización de diagnósticos en diversos destinos del país, el fortalecimiento de la seguridad jurídica para nuevos inversionistas y la optimización del entorno regulatorio actual.
Víctor Concepción Perén resaltó que el acuerdo permitirá ejecutar programas de capacitación, mentorías y la implementación de estándares de calidad. Estas acciones están orientadas a mejorar la experiencia del visitante, promoviendo la excelencia en el servicio y la inclusión en todas las áreas de atención.
Sostenibilidad y gobernanza gremial
En línea con las tendencias globales, el documento incorpora la promoción de buenas prácticas de sostenibilidad ambiental, responsabilidad social y eficiencia energética dentro de la industria. Para asegurar el cumplimiento de estos objetivos, se organizarán foros, conversatorios y publicaciones técnicas que posicionen a Panamá en escenarios nacionales e internacionales.
La ejecución del convenio estará supervisada por un comité de enlace conformado por miembros de ambas organizaciones. Este equipo se encargará de definir los planes de trabajo, coordinar acciones estratégicas y facilitar el intercambio de información sectorial relevante.
El acuerdo tendrá una vigencia de tres años. Aunque no establece compromisos financieros directos entre las partes, faculta el desarrollo de iniciativas conjuntas sujetas a aprobación previa. Tanto Concepción como De Sanctis coincidieron en que este compromiso es vital para reforzar el posicionamiento del país y alcanzar mayores niveles de competitividad frente a otros destinos de la región.
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