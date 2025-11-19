Hyatt inaugura Secrets Mirabel Cancún Resort & Spa, su nueva propiedad de lujo solo para adultos en México

Secrets Mirabel Cancún Resort & Spa: Oferta all inclusive con ocho restaurantes y suites de lujo frente al mar



• Hyatt Hotels Corporation anunció la apertura de Secrets Mirabel Cancún Resort & Spa, un resort all inclusive solo para adultos que se suma a la expansión de la marca en la región.

(18/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de México, México.- Hyatt Hotels Corporation anunció la apertura oficial de Secrets Mirabel Cancún Resort & Spa, la más reciente incorporación a su galardonada marca Secrets Resorts & Spas. Ubicado en la codiciada Zona Hotelera de Cancún, este resort todo incluido solo para adultos se integra a la expansión estratégica de la marca en América Latina y el Caribe, tras las recientes aperturas en St. Lucia, Aruba y República Dominicana.

El Secrets Mirabel Cancún se encuentra a tan solo 13 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Cancún, posicionado entre el mar Caribe y la serena Laguna Nichupté, lo que garantiza vistas impresionantes y fácil acceso a la historia y cultura de Yucatán.

Federico Echaiz, gerente general del resort, expresó el orgullo por la apertura, destacando la ubicación privilegiada del hotel en un tramo apacible de playa. “Esperamos que nuestros huéspedes puedan relajarse, reconectarse y sumergirse en la belleza y la cultura de Yucatán”, comentó Echaiz.

Gastronomía de Alto Nivel y Experiencias Exclusivas

La propuesta culinaria en el Secrets Mirabel Cancún es central, con ocho restaurantes distintos que abarcan desde cocina francesa y mediterránea hasta audaces sabores asiáticos y un steakhouse, todo disponible sin necesidad de reservaciones. Con un cargo adicional, se ofrecen cenas románticas bajo las estrellas o comidas curadas en exclusivas cavas de vino o agave.

El resort cuenta con seis bares y lounges con estilo, que incluyen un bar dentro de la alberca, un sushi bar y un lounge con música en vivo. Los huéspedes también pueden disfrutar de licores premium y experiencias interactivas como clases de coctelería.

Alojamiento de Lujo y Preferred Club

Las 487 habitaciones y suites de Secrets Mirabel Cancún Resort & Spa están diseñadas bajo un concepto costero moderno y minimalismo tropical. Los alojamientos ofrecen refugios serenos con vistas al mar, la laguna o los exuberantes jardines, incorporando texturas naturales y decoración artesanal.

Para una estancia más exclusiva, el Preferred Club ofrece suites swim-out con plunge pool privada y suites frente al mar con amplias terrazas privadas. Los huéspedes Preferred Club acceden a amenidades adicionales como un lounge privado frente al mar, un Sky Bar en la azotea, una alberca infinity exclusiva y una opción de desayuno a la carta.

En cuanto a las experiencias, el resort ofrece seis albercas dedicadas con vistas panorámicas al mar, incluyendo dos exclusivas para el Preferred Club. Las actividades incluyen un «viaje del agave» guiado por expertos, así como clases culturales sobre costumbres, tradiciones e historia de México.

El amplio Secrets Spa, cuya fecha de apertura se anunciará posteriormente, ofrecerá tratamientos tradicionales mayas que incorporan rituales ancestrales y técnicas de sanación.

Sostenibilidad y Eventos

El resort ha implementado iniciativas de sustentabilidad que priorizan la responsabilidad ambiental y el impacto comunitario, incluyendo programas de reciclaje de jabón y tapas de plástico para iniciativas locales de salud, y un enfoque en ingredientes culinarios y arte de origen local.

Para bodas, reuniones y eventos, el resort cuenta con un salón de baile de 2,800 pies cuadrados y una variedad de sedes interiores y exteriores, garantizando una planificación impecable con paquetes todo incluido flexibles.

