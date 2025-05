Aquila impulsa el desarrollo turístico con formación especializada

Aquila refuerza la capacitación en destinos turísticos del Caribe

(12/May/2025 – web – Panama24Horas) Miami, EE.UU.- En un contexto de incertidumbre global y reajuste económico, el Aquila Center for Cruise Excellence reafirma su compromiso con la capacitación de destinos turísticos en el Caribe, garantizando experiencias excepcionales para los visitantes.

Durante su participación en Seatrade Cruise Global 2025, Melanie Colpitts, socia directora de Aquila, resaltó la importancia del desarrollo de talento como una ventaja estratégica en la industria de cruceros. “Cuando los viajeros son más selectivos con sus gastos, los destinos que ofrecen excelencia serán los que se destaquen”, afirmó.

Innovación en formación turística

Aquila, con más de 15 años de experiencia en la industria de cruceros, presentó nuevas iniciativas de formación, incluyendo programas inmersivos en realidad virtual desarrollados en alianza con Winged Whale Media. En el evento, la compañía protagonizó una activación especial en el stand de la Florida-Caribbean Cruise Association (FCCA) con sesiones en vivo, demostraciones y actividades interactivas para ilustrar cómo la tecnología puede mejorar la experiencia del visitante y el desarrollo de comunidades.

Sostenibilidad y crecimiento

Uno de los enfoques clave en esta edición fue la sostenibilidad y la innovación en el desarrollo de productos turísticos. “Los destinos buscan ofrecer experiencias que no solo sean memorables, sino también significativas y sostenibles”, explicó Colpitts. “Se trata de enriquecer el viaje de los huéspedes, a la vez que se protege y celebra la cultura y las comunidades del Caribe”.

Superando expectativas

Ante la incertidumbre económica global, Aquila insta a los destinos a priorizar la calidad del servicio. “Incluso si las llegadas disminuyen, es fundamental superar las expectativas de los visitantes. La satisfacción del cliente genera recomendaciones poderosas y la capacitación es la base”, enfatizó Colpitts.

Como socio oficial de formación de la FCCA, Aquila continúa elevando los estándares de desempeño en el Caribe y América Latina, proporcionando a los destinos las herramientas necesarias para competir y destacar en el escenario global.

Para más información sobre los programas de formación de Aquila, visita cruiseexcellence.com .

Foto: Aquila Managing Partner Melanie Colpitts with Ed Limon, cofounder of Winged Whale Media, at Seatrade in Miami last month