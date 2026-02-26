AURA Wellness 2026 confirma su nueva edición en la Riviera Maya

AURA Wellness 2026 confirma su nueva edición en la Riviera Maya
El festival de bienestar AURA Wellness regresará a las playas de la Riviera Maya del 30 de marzo al 5 de abril de 2026 con expertos internacionales.

• Con actividades que van desde el SUP yoga hasta sesiones con chamanes, la edición 2026 de AURA Wellness busca consolidarse como el evento de conexión más importante del continente.

(26/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Riviera Maya, México.- El reconocido festival de bienestar y vida sana, AURA Wellness, ha confirmado oficialmente su edición para el año 2026. El evento se llevará a cabo del 30 de marzo al 5 de abril en las instalaciones del UNICO 20°87° Hotel Riviera Maya, congregando a participantes de diversas partes del mundo, con una destacada presencia de viajeros latinoamericanos interesados en la salud integral y la conexión personal.

Una agenda integral de bienestar

Durante siete días, el programa de AURA Wellness ofrecerá actividades guiadas por especialistas internacionales en disciplinas de cuidado personal, deporte y meditación. La agenda incluye entrenamientos físicos en áreas acuáticas como aquabike y SUP yoga, además de prácticas de inmersión en hielo y clases de yoga en la playa.

El componente espiritual y mental estará cubierto por sesiones de meditación dirigidas por chamanes durante el amanecer y el atardecer, terapia de sonido con cuencos y charlas especializadas sobre alimentación saludable y cuidado de la piel.

Experiencia en UNICO 20°87° Hotel Riviera Maya

El desarrollo del evento tendrá lugar en un resort bajo el concepto «todo incluido» y «solo para adultos», diseñado para ofrecer una experiencia de inmersión local que integra el arte y la gastronomía de la región. Los asistentes tendrán acceso a servicios personalizados y alojamiento de lujo como parte de su estancia durante la semana del festival.

Leonel Reyes, director para América Latina de RCD Hotels, explicó que esta semana de actividades permite a los participantes una conexión profunda entre cuerpo, mente y espíritu. Reyes detalló que para formar parte de la experiencia, los interesados deben realizar su reserva en el hotel durante las fechas señaladas, lo que les otorga acceso automático a la agenda de bienestar y a los servicios premium del complejo.

Participación y reservas

La organización ha habilitado su plataforma digital oficial para que los interesados en la vida sana y el deporte puedan cotizar su estancia. El acceso a las actividades de AURA Wellness está vinculado a la reserva de la propiedad, permitiendo a los huéspedes elegir entre la experiencia de la semana completa o estancias de menor duración.

