La Autoridad de Turismo de Aruba recibe el Premio Aquila Whalesong 2026

Foto: Wendrick Cicilia, Ministro de Turismo, Transporte y Trabajo de Aruba, y Ronella Croes, Directora Ejecutiva de la Autoridad de Turismo de Aruba, reciben el Premio Whalesong del Centro Aquila para la Excelencia en Cruceros durante Seatrade Cruise Global 2026 en Miami Beach, ante la mirada de ejecutivos de FCCA, Aquila y los sectores turístico y portuario de Aruba.

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