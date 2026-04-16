La Autoridad de Turismo de Aruba recibe el Premio Aquila Whalesong 2026

El Centro Aquila para la Excelencia en Cruceros reconoció la labor de la Autoridad de Turismo de Aruba en el desarrollo de capacidades y el fortalecimiento del ecosistema turístico sostenible.
Premian a la Autoridad de Turismo de Aruba por su excelencia en inversión humana
• A través de una alianza estratégica de más de una década, la Autoridad de Turismo de Aruba ha impulsado la capacitación multisectorial para elevar la calidad del servicio en la isla.
(15/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Miami, Estados Unidos.- El Centro Aquila para la Excelencia en Cruceros otorgó a la Autoridad de Turismo de Aruba (ATA) el prestigioso Premio Whalesong Destination 2026 a la Excelencia en la Inversión en Personas. La entrega del galardón se llevó a cabo durante la feria Seatrade Cruise Global en Miami Beach, reconociendo el liderazgo excepcional de la organización y su compromiso sostenido con un modelo de turismo responsable y regenerativo.
Colaboración estratégica y desarrollo humano
Desde hace más de diez años, la Autoridad de Turismo de Aruba ha mantenido una colaboración estrecha con Aquila para consolidar la evolución de la isla como referente en el turismo de cruceros. Esta alianza, fortalecida desde 2016, ha permitido implementar un enfoque coordinado para integrar a autoridades portuarias, operadores turísticos y el sector público bajo una visión compartida de excelencia. Según Beth Hatt, fundadora de Aquila, la organización arubana ejemplifica la filosofía de invertir en el espíritu humano como motor principal de la industria.
Transformación y beneficios en el sector turístico
La gestión de la ATA ha logrado eliminar barreras sectoriales, fomentando talleres de capacitación continua y asesoramiento especializado para operadores como De Palm, Fofoti, Pelican y Kukoo Kunuku. Estas iniciativas han derivado en innovaciones tangibles que enriquecen la narrativa del destino y mejoran la interacción con los visitantes. Los reportes de los participantes señalan una mayor vinculación con artesanos locales y una optimización en la coordinación operativa, lo que se traduce en nuevas oportunidades de negocio y un impacto positivo en la comunidad.
Un modelo de sostenibilidad inclusiva
Al recibir el galardón, Ronella Croes, Directora Ejecutiva de la Autoridad de Turismo de Aruba, reafirmó que la excelencia de un destino nace de la inversión en su gente y sus valores. El Premio Whalesong, simbolizado por la cola de una ballena, representa la armonía y la sabiduría necesarias para construir destinos resilientes. El éxito del modelo arubano sirve como ejemplo internacional, demostrando que la infraestructura debe complementarse con una inversión sostenida en el talento humano y la mejora continua.
Foto: Wendrick Cicilia, Ministro de Turismo, Transporte y Trabajo de Aruba, y Ronella Croes, Directora Ejecutiva de la Autoridad de Turismo de Aruba, reciben el Premio Whalesong del Centro Aquila para la Excelencia en Cruceros durante Seatrade Cruise Global 2026 en Miami Beach, ante la mirada de ejecutivos de FCCA, Aquila y los sectores turístico y portuario de Aruba.
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