La Autoridad de Turismo de Martinica impulsa la conectividad aérea desde el sur de Florida

Éxito de la Autoridad de Turismo de Martinica en la feria Travel & Adventure Show

• La Autoridad de Turismo de Martinica destacó su oferta de villas de lujo y su rica herencia culinaria como pilares para atraer a viajeros que buscan experiencias culturales inmersivas.

(04/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Fort Lauderdale, Estados Unidos.- La Autoridad de Turismo de Martinica reafirmó la sólida demanda del mercado estadounidense durante su participación en el South Florida Travel & Adventure Show, celebrado recientemente en Fort Lauderdale. En el marco de este evento, la organización sostuvo conversaciones estratégicas orientadas a optimizar la conectividad aérea, destacando el rendimiento positivo de las rutas actuales que conectan a la región con el Caribe.

Fortalecimiento de la conectividad aérea

Glenn Heilbron, gerente sénior de cuentas de ventas de American Airlines, confirmó durante un panel de expertos que el servicio directo desde Miami hacia la isla ha registrado una ocupación consistentemente alta. Heilbron indicó en tercera persona que la aerolínea mantiene una evaluación constante de las oportunidades para ampliar sus frecuencias en respuesta al dinamismo del mercado. Esta actualización fue compartida junto a Muriel Wiltord, directora para las Américas de la Autoridad de Turismo de Martinica, quien resaltó la importancia de la colaboración con los asesores de viajes para potenciar el destino.

Diferenciación y oferta cultural

Más allá del transporte, Wiltord enfatizó que la propuesta de valor de Martinica se centra en una identidad culinaria única, influenciada por raíces africanas, francesas y criollas. Asimismo, destacó el auge de los alojamientos en villas, los cuales ofrecen flexibilidad y espacio para familias y grupos que buscan una inmersión profunda en la cultura local. Según la directora, la isla no es solo un lugar de visita, sino un espacio para experimentar una cultura viva a través de su gastronomía y tradiciones.

Reconocimiento a la excelencia promocional

La presencia de la delegación en la feria, que representó la primera expansión del Travel & Adventure Show al sur de Florida, fue galardonada con el premio a la «Mejor Activación de Stand». Este reconocimiento validó la presentación interactiva del equipo, que logró captar la atención de los asistentes mediante una exhibición que integró la riqueza cultural y las diversas experiencias de viaje que ofrece la isla.

El evento consolidó a Martinica como un destino clave dentro de uno de los mercados emisores más importantes hacia el Caribe, fortaleciendo sus lazos con operadores turísticos y aerolíneas para asegurar un crecimiento sostenido durante el periodo 2026.

