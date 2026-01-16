Tendencia en el Caribe: AVA Resort Cancun responde a la demanda de bodas católicas

AVA Resort Cancun inaugura capilla consagrada ante el auge de bodas religiosas

• El incremento en las solicitudes de parejas latinoamericanas impulsa a los resorts de la región a integrar espacios consagrados para bodas en destino.

(16/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Cancún, México.- El segmento de bodas en destino experimenta una transformación significativa en el Caribe, donde las uniones religiosas se imponen como la opción preferida por las parejas latinoamericanas. Ante esta tendencia, el AVA Resort Cancun, propiedad icónica del Caribe mexicano, anunció la apertura y puesta en marcha de su nueva Capilla Católica Consagrada, diseñada para atender la creciente demanda de ceremonias con validez eclesiástica.

Respuesta a la demanda del mercado latino

El auge de las bodas en destinos paradisíacos ha llevado a los principales complejos hoteleros a diversificar sus servicios. Debido a las complejidades que en ocasiones representa legalizar matrimonios civiles en países extranjeros, miles de parejas han priorizado los votos religiosos. En respuesta, AVA Resort Cancun ha inaugurado la capilla «Nuestra Señora del Carmen», un espacio dentro de la propiedad que ofrece vistas directas al mar y disponibilidad de tres horarios diarios para la realización de liturgias.

Leonel Reyes, director para América Latina de AVA Resorts, destacó que esta incorporación busca ofrecer a las parejas latinas la posibilidad de realizar su boda de ensueño en un marco religioso formal. El ejecutivo señaló que la infraestructura complementa la experiencia de lujo del hotel, facilitando la logística para quienes buscan un destino espiritual y vacacional al mismo tiempo.

Una oferta integral para el turismo de romance

La implementación de esta capilla permite al AVA Resort Cancun consolidar una propuesta de servicios de 360 grados. Esta oferta incluye no solo el espacio consagrado, sino también amplios salones, áreas al aire libre, gastronomía de alta gama y un equipo de especialistas en planificación de bodas (Wedding Planners).

La propiedad, reconocida por su imponente arquitectura visible desde el espacio aéreo de Cancún, ofrece hospedaje en habitaciones premium con vistas al mar garantizadas bajo el concepto de todo incluido de lujo. Según datos del sector, las ceremonias religiosas se han posicionado como las más solicitadas en los destinos caribeños, seguidas por las bodas simbólicas y las civiles, las cuales también han mostrado un incremento sostenido en los últimos años.

Con esta nueva infraestructura, el resort refuerza su liderazgo en el mercado de eventos sociales, combinando la solemnidad de la fe católica con el entorno natural de las playas mexicanas.

