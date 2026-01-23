Piñero y Hyatt presentan en FITUR el plan estratégico 2026 para Bahia Principe Hotels & Resorts

Bahia Principe Hotels & Resorts invertirá 100 millones de euros en renovaciones globales

• Tras un año de integración, la joint venture anuncia renovaciones integrales en España, México, Jamaica y República Dominicana para elevar la experiencia del huésped.

(22/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Madrid, España.- En el marco de FITUR 2026, la joint venture conformada por Grupo Piñero y Hyatt para la gestión de Bahia Principe Hotels & Resorts presentó el balance de su primer año de operaciones y su hoja de ruta para el próximo ciclo. La estrategia está centrada en elevar el posicionamiento de sus marcas y optimizar la experiencia del cliente en mercados estratégicos. Para ello, el grupo mantiene un compromiso de inversión de 250 millones de euros para el periodo 2025-2026, de los cuales aproximadamente 100 millones se destinarán específicamente a la renovación de resorts durante el presente año.

Renovaciones estratégicas y expansión de marca

El plan de actuaciones para 2026 contempla intervenciones integrales en destinos clave. En España, se llevará a cabo la remodelación del Bahia Principe Costa Adeje en Tenerife; en México, el Bahia Principe Luxury Akumal en Riviera Maya renovará 232 habitaciones; mientras que en República Dominicana se actualizará el Bahia Principe Grand Punta Cana. Asimismo, en Jamaica se ejecutarán mejoras significativas en los hoteles Bahia Principe Grand Jamaica y Bahia Principe Luxury Runaway Bay.

Encarna Piñero, Global CEO de Piñero y Presidenta de Bahia Principe Hotels & Resorts, destacó que esta colaboración permite abordar proyectos más ambiciosos y explorar nuevos conceptos con una visión a largo plazo. Por su parte, Javier Águila, Presidente de la Inclusive Collection de Hyatt, resaltó la transferencia de conocimiento entre ambas organizaciones y la complementariedad de las marcas para un crecimiento futuro que podría extenderse hacia Oriente Medio.

El salto al lujo global con Cayo Levantado Resort

Uno de los hitos más esperados para 2026 es la incorporación de Cayo Levantado Resort a la marca The Unbound Collection by Hyatt. Este movimiento busca consolidar el posicionamiento del resort en el segmento de lujo global, facilitando el acceso a nuevos canales de comercialización sin alterar su identidad única ni su compromiso con la sostenibilidad en la Bahía de Samaná.

El cierre de 2025 arrojó un balance positivo tras la reapertura de activos como el Bahia Principe Luxury Tenerife y el Bahia Principe Grand Tequila en México, ambos bajo el concepto de solo para adultos. Con tres décadas de trayectoria, Bahia Principe Hotels & Resorts reafirma su compromiso de proteger su ADN institucional mientras evoluciona hacia estándares de calidad superior, garantizando una conexión auténtica entre el viajero y el destino.

